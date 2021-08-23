Что наобещал Министр культуры одесситам и главе ОГА во время своего визита

В Одессе с рабочим визитом побывал Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

На встрече с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким глава Минкульта обсудил аварийное состояние некоторых объектов Аккерманской крепости.

«Документы на получение финансирования Белгород-Днестровской крепости из резервного фонда уже подано на Кабмин. МКИП держит руку на пульсе. Совместно с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким обсудили вопросы по поводу непосредственной её реставрации. Это — как второй этап работ. В том числе завершение археологических раскопок, которые там уже давно начаты», — отметил Александр Ткаченко.

Состоялся также предметный разговор относительно объектов Одесской области, представленных на программу Президента «Большая Реставрация» по восстановлению выдающихся исторических памятников и объектов культурного наследия, в частности, Одесской филармонии, музея Западного и Восточного искусства и других перспективных объектов, которые являются украшением Одессы и всей страны.

«Есть такие, что 100% стоят того, чтобы там в этом году началась «Большая Реставрация». А в следующем — продолжилась. В ближайшее время будет принято распоряжение, объявит о внесении в список нескольких объектов Одесской области», — добавил Министр.



Также Ткаченко почтил своим присутствием закрытие Одесского кинофестиваля.

От редакции. В утверждённый в мае 2021 года и обнародованный Министерством культуры и информационной политики Украины список из 109 объектов, прошедших отбор в рамках президентской конкурсной программы «Большая реставрация», не попал ни один памятник культуры, требующий срочной реставрации, из Одесской области.

Кроме того, будучи в сентябре 2020 года в Одессе, Ткаченко пообещал профинансировать реконструкцию областной филармонии. Однако, денег филармония не увидела до сих пор.

Фото: ООГА, Думская

Видео: ООГА

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