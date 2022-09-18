В Одесском оперном театре состоялась премьера «Катерины», пригласили военных

В Одесском театре оперы и балета 17 сентября состоялась громкая премьера оперы «Катерина» по мотивам поэмы Тараса Шевченко, тем самым открыв VII Международный фестиваль искусств «Бархатный сезон».

Событие посетили министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, мэр Одессы Геннадий Труханов, воины ВСУ, сообщает Украинская служба информации.

Отмечается, что в опере участвовало около 400 человек — актёры, балет и хор. Режиссёр-постановщик – Оксана Тараненко. Музыку к опере написал композитор Александр Родин.

«Создать такое представление в это время – это уже подвиг. Я благодарен Одесской опере, что они смогли это сделать», – подчеркнул на открытии фестиваля министр Ткаченко.

Директор театра Надежда Бабич добавила, что «именно такой должна сегодня быть украинская классическая музыка и украинский оперный театр».

Как сообщала Одесса News, премьера оперы «Катерина» состоится также сегодня, 18 сентября, в 18 часов.

Фото: УСИ, Odessa.online

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