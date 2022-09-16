Куда пойти в Одессе на выходные 17-18 сентября

17-18 сентября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News предлагает некоторые из анонсированных ивентов, однако вместе с Оперативным командованием «Юг» ВСУ предупреждает об опасности посещения пляжей.

Выбор, как всегда, за Вами.

17 сентября на сцене Одесского театра музыкальной комедии им. М.Водяного пройдёт концерт «Рок в поддержку Украины 2.0». Новая программа! Рок от симфонического оркестра Black Sea Orchestra! Лучшие рок-хиты: Queen, Metallica, Rammstein, Linkin Park, Evanescence и многие другие. Билеты стоимостью от 250 гривен. Начало в 16:00.

17 сентября Одесский музей западного и восточного искусства приглашает к себе на лекторий, во время которого музейщики поведают историю создания комиксов. Из лекции вы узнаете об истории комиксов, о том, как изменялся образ супер-героя в комиксах и о том, кто смог в одиночку победить армию супер-героев, о том, чем комикс отличается от манги и что такое BD, с чего можно начинать коллекционирование комиксов, а также о тенденциях в современном украинском комиксе и многое другое. Лектор — Александр Вазилов. Начало в 15:00. Стоимость билетов 100 грн. Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома, вход бесплатный (по предварительной регистрации). Адрес музея: Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

17 сентября «Кайдаши» на сцене Украинского академического музыкально-драматического театра им. В.С. Василько. Родители и дети. Вечные вопросы, вечные проблемы. Здесь каждый — о своём, каждый — на своём, хоть и родственники, даже семья одна…Здесь всё бывает и всё случается. И комическое может идти рядом с драматическим, а споры, какими бы яростными ни были они, вскоре кажутся несущественными. И 130 лет назад, и сегодня. Начало спектакля в 18 часов. Спектакль идёт с антрактом. Продолжительность – 2 час 20 мин. Билеты стоимостью от 40 гривен. Адрес: Одесса, ул. Пастера, 15.

17 и 18 сентября в Театре оперы и балета – опера «Катерина». Присоединяйтесь к тысячам ценителей творчества великого Кобзаря. Произведение покоряет характерной для украинской народной песни мелодичностью и эмоциональной выразительностью. Особенно колоритны хоровые сцены. Благодаря таланту и стараниям всего коллектива театра перед зрителем максимально раскрывается невероятная сила материнской любви, изобразить которую так пламенно мог только Шевченко. Начало в 18 часов. Продолжительность 2 часа. Опера исполняется с одним антрактом. Билеты стоимостью 100-650 гривен.

18 сентября приходите всей семьёй на кукольный спектакль «Кошкин дом» в Одесский областной кукольный театр. Взрослые вспомнят своё детство, а ребятня познакомится с новыми героями. Как по мановению волшебной палочки, на сцене будут оживать герои-куклы. А значит, глаза у детворы загорятся, и всё внимание будет обращено к сцене. Несчастная погорелица Кошка вызовет у детворы сострадание и желание помочь. Ведь никто из её соседей и бывших товарищей не отозвался и не пришёл на выручку в трудную минуту. Лишь только котята (племянники Кошки) дали бедняжке приют. Благодаря этой истории малыши узнают, что в беде познаётся настоящий друг. Начало в 11.00. Продолжительность спектакля 45 минут. Стоимость билетов от 150 грн. Для семей внутренне перемещённых лиц, детей с особенностями развития («солнечных детей») и лиц с ограниченными физическими возможностями посещение театра бесплатно при предъявлении документов, подтверждающих статус. Количество мест ограничено — приходите заранее. Условия бесплатного посещения — с одним ребёнком не больше одного взрослого. Театр оборудован укрытием в случае воздушной тревоги.

До 21 сентября галерея ArtOdessа в Летнем театре Городского сада демонстрирует новую выставку, на которой встретились самые неожиданные предметы, образующие оригинальные изображения. Представлено 56 коллажей 26 авторов, среди которых есть маститые, а также молодые. В коллажах использованы ореховые скорлупки и консервные банки, ткань и газеты, товарные упаковки и ксерокопии, а клей помог соединить различные элементы в художественное произведение высочайшего уровня. Выставка называется «Кто вы, господин Немо?».

До 3 декабря Одесский Дом-музей имени Н. К. Рериха (Большая Арнаутская, 47) показывает выставку «Акварель – душа Любови Минкович». Автор акварелей, выполненных в трудной технике «по мокрому», Любовь Минкович является членом Национального Союза художников Беларуси, членом Национального Союза профессиональных художников Израиля. Она – участница международных, республиканских и персональных выставок в Беларуси, Израиле, Украине. Её работы находятся во многих музеях мира и частных коллекциях. На выставке представлены 18 акварелей. Любовь Минкович – настоящий виртуоз, в чём может убедиться каждый посетитель выставки.

Уютных выходных!

НЕ используйте пляжи для отдыха – это опасно!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News, Владимир Андреев/Думская

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