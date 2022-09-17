Зеленский согласился на поставки аммиака из РФ через территорию Украины с условием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласится на поставки аммиака из РФ через территорию Украины только в обмен на удерживаемых в России украинских военнопленных.

По словам главы государства в интервью Reuters, опубликованном 16 сентября, такое предложение он сделал ООН, которая хочет возобновить поставки российского аммиака на рынки Запада (используется как удобрение), пишет издание Гордон.

В то же время в Кремле инициативу Президента Украины считают неуместной.

«Разве люди и аммиак – это одно и то же?» – сказал в комментарии российскому агентству ТАСС спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Для справки. Между Россией и Украиной проложен аммиакопровод, конечная точка которого – Одесский припортовый завод. Через него до 24 февраля, когда Россия открыто вторглась в Украину, экспортировался аммиак российских компаний «Тольяттиазот» и «Минудобрения».

Как сообщала Одесса News, в западных СМИ появилась информация о том, что ООН оказывает давление на Украину и Россию с целью возобновить работу аммиакопровода Тольятти-Одесса для его дальнейшего экспорта по Чёрному морю в рамках «зерновой инициативы».

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