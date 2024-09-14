В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Пучков, светлая ему память

Во время выполнения боевой задачи погиб стрелок-снайпер аэромобильного отделения, уроженец села Мирное Вилковской громады Одесской области Дмитрий Пучков.

Об этом 12 сентября сообщил исполком Виковского горсовета.

Дмитрий 1981 года рождения.

«Дмитрий самоотверженно защищал украинскую землю и вместе с побратимами давал отпор ненавистному врагу“, — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели на фронте в сентябре 2024 года жителя Староказацкой общины, что в Одесской области, защитника Виктора Маковецкого.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Исполком Вилковского горсовета/Facebook

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