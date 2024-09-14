В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Пучков, светлая ему память

Во время выполнения боевой задачи погиб стрелок-снайпер аэромобильного отделения, уроженец села Мирное Вилковской громады Одесской области Дмитрий Пучков.
Об этом 12 сентября сообщил исполком Виковского горсовета.
Дмитрий 1981 года рождения.
«Дмитрий самоотверженно защищал украинскую землю и вместе с побратимами давал отпор ненавистному врагу“, — говорится в некрологе.
Одесса News сообщала о гибели на фронте в сентябре 2024 года жителя Староказацкой общины, что в Одесской области, защитника Виктора Маковецкого.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Исполком Вилковского горсовета/Facebook
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy