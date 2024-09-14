Ночью от обломков вражеских дронов разрушены дома и гаражи в Одесской области

Вторую ночь подряд российские террористы атаковали ударными беспилотниками Одесский и Измаильский районы.

Напряжённая боевая работа сил ПВО длилась более трёх часов, — сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Олее Кипер.

«В результате падения обломков дронов в пригороде Одессы на территории частного домохозяйства разрушены 3 сооружения, повреждён жилой дом и гараж. Погибших и пострадавших людей, к счастью, нет», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесском районе падение обломков БпЛА на территории жилого сектора повлекло загорание крыши частного дома. Пожар площадью 10 кв. метров оперативно собственноручно ликвидировали хозяева.

На другой локации в результате российской атаки загорелся автомобиль и складское помещение. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что в Измаильском районе повреждены стена ангара, окна и двери дачного дома без последующего возгорания. Погибших и пострадавших тоже, к счастью, нет.

Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области, — резюмирует глава ООГА.

Одесса News информировала, что во время воздушной атаки российских оккупантов ночью 14 сентября силами и средствами Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе «SHAHED-136».

Фото: ООГА/Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy