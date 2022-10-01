Вражеский флот держит в Чёрном море три корабля с 24-мя ракетами «Калибр»

Россия держит в Чёрном море группировки из 16 кораблей, которые маневрируют в штормовых условиях вдоль крымского побережья, из них три корабля с 24-мя ракетами «Калибр».

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

В Чёрном море вражеская корабельная группировка из 16 кораблей маневрирует в штормовых условиях вдоль крымского побережья, подальше от наших средств поражения, ближе к пунктам базирования. Но три надводных ракетоносителя, снаряжённые 24 «Калибрами» и три больших десантных корабля, как намёк на бессмысленную десантную операцию, находятся в боевой готовности», — говорится в сообщении.

В то же время командование напомнило о минной опасности, которая сохраняется из-за волнения моря. Угроза ракетных ударов и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием, как и атаки дронами-камикадзе, также остаётся актуальной.

Как сообщала Одесса News, в результате действий наших воинов РФ за предыдущие сутки потеряла 43 солдата, 4 танка, 4 крупнокалиберных гаубицы «Мста-Б» и «Мста-С», 2 самоходных орудия «Гиацинт-С» и другой военной техники.

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