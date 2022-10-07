«Сливал» врагу информацию о ВСУ в Одессе: СБУ задержала коллаборанта

Задержан сторонник «русского мира», который сливал данные об обороноспособности одесского региона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что житель Одессы уведомлён о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооружённых Сил Украины, с возможностью их идентификации на местности, совершённом в условиях военного положения.

По данным следствия, в течение августа-сентября этого года подозреваемый во время личной переписки в одном из интернет-мессенджеров присылал знакомому, проживающему на территории страны-агрессора, данные о перемещении, движении и расположении военнослужащих и военной техники Вооружённых Сил Украины в Одессе и области.

«В частности, он сообщал о расположении на въезде в Одессу со стороны Николаева военнослужащих, их укреплённых позиций, фортификационных сооружений, возведённых ими для охраны и обороны Одесской области от вражеской армии. При задержании у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался в противоправной деятельности», — говорится в информации.

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников ГО ЗНД УСБУ в Одесской области.

За это преступление Законом предусмотрено от 5 до 8 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года прокуроры Измаильской окружной прокуратуры направили в суд два обвинительных акта в отношении двух врачей, жителей Измаила, по фактам размещения и распространения ими материалов, содержащих оправдывание и отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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