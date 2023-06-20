Захватчики в Крыму утилизируют захваченные суда ВМС Украины

Российские захватчики во временно оккупированном Крыму приступили к незаконной утилизации захваченных кораблей Военно-морских сил Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщило представительство Президента в АР Крым.

«Оккупанты начали незаконную утилизацию захваченных в Севастополе и Донузлаве кораблей ВМС Украины, которые после 2014 года находились в оккупированном Крыму. Якобы на судообрабатывающую базу в Инкермане отправили катера «Приднепровье» и «Херсон», морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», корветы «Луцк» и «Хмельницкий», — говорится в сообщении.

Для справки. По состоянию на начало 2022 года в Крыму оставались 19 кораблей, катеров и других судов ВМС Украины, украденных оккупантами.

Как сообщала Одесса News, по информации в августе 2022 года командующего ВМСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы, новый корабль Военно-морских сил Украины получит название «Черкассы» — в честь тральщика с бортовым номером U-311, чей экипаж отличился во время крымских событий 2014 года.

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