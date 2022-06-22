118-е сутки войны: на юге Украины ситуация напряжённая, но контролируемая

Обстановка в операционной зоне командования «Юг» ВСУ стабильно напряжённая, но контролируемая.

Так характеризует военную ситуацию за прошедшие сутки полковник Владислав Назаров.

«Враг продолжает ведение боевых действий на определённом рубеже обороны. Для доказательства своей мощности применяет тактику рассредоточенных, но почти одновременных ракетных ударов в сочетании с системами залпового огня или артиллерией», — рассказал офицер ОК «Юг».

Карта Минобороны Великобритании состоянием на 21 июня 2022 года

Так, утром 21 июня одновременно крылатыми ракетами были атакованы Николаев и Очаков, поражена портовая инфраструктура, уничтожены грузовики, повреждены здания предприятий и электрические сети. Параллельно реактивной системой залпового огня «Ураган» обстреляны жилые кварталы Николаева. При этом снова использовались запрещённые кассетные боеприпасы. Одна из кассет разорвалась прямо во дворе частного дома. Там находились двое мужчин. Один погиб на месте, другой получил ранения, за его жизнь борются медики.

Через несколько часов РСЗО обстреляла и Очаков, есть раненые. Чуть позже стратегической авиацией выпущены ракеты по акватории и причалам порта. Пострадавших нет.

«По нашим позициям на Николаевщине нанесены 2 авиационных удара вертолётами. Потерь нет. Истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами «воздух-воздух» по паре наших самолётов. Штурмовик и истребитель виртуозно уклонились от удара. Потерь нет», — сообщает Владислав Назаров.

Отмечается, что вражеские попытки разведать наши позиции в Николаевской области были прерваны меткой работой зенитно-ракетного подразделения.

Всего за сутки ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями выполнено 150 огневых задач, авиацией нанесено 5 ударов по противнику. Подтверждённые вражеские потери составляют 49 военных, 2 самоходные гаубицы «Мста-С», 1 тягач, 1 станцию ​​радиоэлектронной борьбы, 1 склад боеприпасов, 5 единиц бронированной и автомобильной техники.

В продолжение операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеином, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1», радиолокационную станцию ​​и автомобильную технику. Окончательные результаты удара по острову уточняются.

Корабельная группировка вражеских сил в количестве 5 ракетных кораблей, 3 больших десантных кораблей и 1 подлодки, несут угрозу ракетного удара 44 крылатыми ракетами.

В то же время штормовая погода не способствует высадке десанта.

Однако волнение моря повышает вероятность попасть на морские мины. Одна из таких опасных «путешественниц» была обнаружена в Одесской области — мина бесконтрольно сдетонировала в непосредственной близости от одной из пляжных зон. Повреждены пляжные здания, к счастью, на побережье не было посетителей, никто не пострадал.

Также море повторно принесло мину к побережью Коблево. Силами обороны она уничтожена путём контролируемого подрыва в нескольких метрах от берега, разрушений и пострадавших нет.

На главном фото десантник Илья

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ/Facebook

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