ВСУ нанесли удар по российским оккупантам на острове Змеиный

Украинские военные нанесли сосредоточенный удар по российским оккупантам, находящимся на острове Змеиный.

Об этом 21 июня проинформировало в Fаcebook оперативное командование Вооружённых Сил Украины «Юг».

«По острову Змеиный был нанесён сосредоточенный удар с применением различных сил и способов поражения, в ходе которого то, что рашисты гордо называли островным гарнизоном, обсчитывает значительные потери», – говорится в сводке по состоянию на 13.00.

Украинские военные отметили, что военная операция продолжается, для неё необходима информационная тишина.

Как собщала Одесса News, остров Змеиный (Одесская область) в Чёрном море временно захвачен российскими оккупантами.

Украинские военные несколько раз сообщали об уничтожении военной техники оккупантов на острове и рядом с ним, в частности, зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» и машины связи, катеров типа «Раптор» и «Серна», а также вертолёта.

13 апреля ВСУ подбили российский крейсер «Москва», который ранее участвовал в захвате украинского острова. В Одесской областной военной администрации сообщали, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами «Нептун».

12 мая возле острова получило повреждение судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» – одно из самых новых в Черноморском флоте РФ.

17 июня украинские военные поразили российский буксир «Василий Бех» с ЗРК «Тор» на борту, который вёз вооружение и подкрепление на остров Змеиный. К вечеру этого же дня буксир затонул. По данным ВСУ, использовались поставленные Украине ракеты Harpoon американского производства.

Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для оккупантов, объяснял начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 13 мая. «Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный – это территория Украины, и мы её будем деоккупировать и бороться за неё столько, сколько нам потребуется», – сказал он.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.