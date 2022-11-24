Глава Одесской ОВА побывал в «Пунктах несокрушимости», что обнаружил

Сегодня, 24 ноября, начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко посетил несколько «Пунктов Несокрушимости», открытых в Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

«План России – во что бы то ни стало оставить жителей Украины без электроэнергии, света, воды и тепла. Именно для этого в Одессе и Одесской области разворачиваются Пункты Несокрушимости. В них, несмотря на отключение электроэнергии, будут тепло, вода, освещение, питание для мобильных, оснащены места для отдыха, аптечки, обеспечение в первую очередь для пребывания пожилых людей, мам и детей в тепле», — сказал Марченко.

Глава ООВА осмотрел несколько таких Пунктов и отметил, что «очень качественно сработали представители Главного управления ГСЧС в Одесской области. Все их пункты снабжены генераторами, жители города имеют возможность подпитать мобильные устройства, отдохнуть и согреться».

Однако, как посетовал Максим Марченко, «в других местах, где я побывал, ситуация плохая, поэтому дал поручение немедленно её исправить и лучше поработать над их оснащением».

Максим Марченко отметил, что в настоящее время власти совместно с энергетиками, в первую очередь, работают над восстановлением энергоснабжения для объектов критической инфраструктуры: в Одессе практически полностью по всем районам города восстановлено водоснабжение и теплоснабжение, большинство больниц в городе — со светом. Постепенно – питаются и бытовые потребители.

«Но немало общин остаются пока обесточенными. Больницы в Одессе и во всех районах области обеспечены генераторами и горючим, что позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам. Сеть АЗС, аптек и торговых сетей работает. Поэтому причин для паники нет. «Пункты Несокрушимости» открываются и действуют во всех общинах области. Прошу всех сохранять спокойствие. Областные власти делают всё возможное для стабилизации этой критической ситуации», — резюмировал начальник Одесской ОВА.

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