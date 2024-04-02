Дроны атаковали объекты в российском Татарстане в 1200 км от границы Украины

Утром 2 апреля российскую республику Татарстан атаковали беспилотники.

Об этом президент Рустам Миниханов сообщил в Telegram.

По его словам, удар был нацелен на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

«Серьёзных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения», – написал российский чиновник.

Telegram-канал Baza публикует видео, как беспилотник врезается в здание. По его информации, на территорию особой экономической зоны «Алабуга» упали три дрона.

Канал 112 обнародовал видео взрыва, снятое очевидцами в Елабуге. По его данным, там пострадали шесть человек.

В самой ОАЭ «Алабуга» утверждают, якобы под атаку попало общежитие.

РБК со ссылкой на источник сообщает, что ГУР МО Украины атаковало нефтеперерабатывающий и завод по сборке «шахедов» в Татарстане в 1000 км от Украины.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года ВСУ ракетой «Нептун» нанесли удар по кораблю «Константин Ольшанский», который россияне украли у Украины во время оккупации Крыма в 2014 году, а 1 апреля зенитчики ВСУ уничтожили в акватории Чёрного моря ударно-разведывательный беспилотник российских захватчиков «Форпост» стоимостью около 7 миллионов долларов США.

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