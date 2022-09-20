В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Захарчук, светлая память

В Куяльницкой громаде Одесской области простились с воином ВСУ Дмитрием Захарчуком.
Об этом сообщили в Подольской районной государственной администрации.
Отмечается, что бойцу было 30 лет.
«Молодой, умный и активный. Человек чести и принципов. Таким знали его родные, друзья и запомнит Украина. Он был отважен, никого не боялся и никогда не прятался. Дмитрий отправился защищать Украину с начала широкомасштабного вторжения российских варваров. Мы будем помнить его всегда, потому что Герои не умирают. Мы его не забудем, как и каждого защитника и защитницу, отдавших жизнь за независимость Украины», — говорится в сообщении.
Как сообщала Одесса News, выполняя боевое задание, в сентябре погиб житель села Новопетровка Великомихайловского района Одесской области Игорь Колмык.
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