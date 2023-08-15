Пентагон обнародовал содержимое нового пакета военной помощи Украине

Министерство обороны США обнародовало перечень вооружения, которое войдёт в новый пакет военной помощи Украине, объявленный 14 августа.

Как отмечает издание «ГОРДОН» со ссылкой на Пентагон, стоимость пакета — $200 млн.

Он выделен из запасов Пентагона на средства, появившиеся в результате бухгалтерской ошибки, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Как писали американские СМИ, оборонное ведомство неправильно подсчитало сумму военной помощи Украине, присвоив американскому оружию, отправленному для ВСУ, более высокую стоимость. Таким образом, пересчёт стоимости привёл к высвобождению дополнительной суммы.

Отмечается, что это уже 44-й пакет помощи Украине, выделенный из запасов Пентагона с августа 2021 года, сообщили в министерстве.

«Он включает дополнительные боеприпасы для ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, которое поможет Украине противостоять продолжающейся агрессивной войне России», – отметили в ведомстве.

В список вошли:

дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

оборудование и системы для разминирования;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм танковые боеприпасы;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

37 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

58 прицепов для перевозки воды;

более 12 млн патронов к стрелковому оружию и гранат;

боеприпасы для разрушения препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Всего США выделили $43,7 млрд на помощь Украине в области безопасности с начала работы администрации президента США Джо Байдена.

Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года США передали украинским пограничникам полевые блиндажи на сумму свыше 3,3 млн. грн., укомплектованные всем необходимым.

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