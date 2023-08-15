О приключениях «Щенячьего патруля» расскажут в Одесском Театре музкомедии

Детский спектакль «Щенячий патруль» состоится 20 августа.

Это увлекательное представление для маленьких зрителей.

Невероятные приключения популярных героев. Море положительных эмоций и интересный интерактив для детей.

Увлекательное событие состоится с участием актёров Киевского театра ростовых кукол.

К интересным приключениям зрителей приглашают смелые и весёлые Скай, Зума, Кремез, Маршал, Роки, Чейз и храбрый мальчик Зик Райдер! Отважные щенки покажут детям, как важно быть добрыми, уметь сочувствовать и помогать друзьям в беде. А ещё – научат быть решительными в сложной ситуации.

Вовлечённым в яркие приключения почувствует себя каждый маленький зритель.

Стоимость билетов от 120 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 11.30.

Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

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