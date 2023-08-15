7 лет заключения может получить житель Одесского района за хранение боеприпасов

42-летний житель одного из сёл Беляевской городской общины Одесской области хранил в своём частном доме боевые припасы, взрывчатые вещества и наркотические средства.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, у злоумышленника уже три судимости за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья личности.

«Разоблачили правонарушителя следователи Одесского районного управления полиции №2 совместно с работниками Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Владея информацией о наличии у мужчины опасных предметов, правоохранители в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, провели по месту жительства фигуранта санкционированный обыск. Из дома мужчины изъяли корпус гранаты Ф-1, два запала УЗРГМ-1, тротиловую шашку, 32 патрона 9х18 миллиметров, а также банку с растительным веществом, похожим на каннабис», — говорится в полицейском сообщении.

В ходе следствия правоохранители будут устанавливать происхождение запрещённых предметов и веществ, попавших к фигуранту, а также цель их хранения.

Отмечается, что изъятое полицейские направили на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о конечной правовой квалификации и уведомление мужчины о подозрении.

Согласно ч. 1 ст. 263 УКУ, ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказываются лишением свободы на срок от трёх до семи лет. В то же время, согласно ч. 3 ст. 263 УК, не подлежит уголовной ответственности лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года одесские полицейские остановили автомобиль, в котором перевозили боеприпасы.

Фото: ГУ НП в Одесской области

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