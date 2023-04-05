В Одессе во время комендантского часа была задержана машина с арсеналом оружия

Одесские полицейские ночью остановили автомобиль, в котором перевозили боеприпасы.

Об этом в Telegram сообщила Патрульная полиция Одесской области.

«В ночь на 4 апреля одесские патрульные остановили автомобиль Volvo, двигавшийся по городу во время действия комендантского часа. На вопрос, есть ли в авто запрещённые предметы, водитель признался, что перевозит боеприпасы. При осмотре багажного отделения автомобиля, стражи порядка обнаружили предметы, похожие на гранаты и патроны к автомату», — говорится в сообщении.

Объяснить происхождение боеприпасов 32-летний гражданин затруднился.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия и предоставления правовой квалификации действий мужчины на место вызвали следственно-оперативную группу.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года в Одесской области разоблачена разветвлённая сеть сбыта психотропов через Теlegram-магазины и изъято более 4700 закладок на общую сумму более 1 млн грн, а также целый арсенал оружия, в том числе 2 пистолета Макарова, 22 патрона разного калибра, 5 гранат, реактивная противотанковая граната РПГ-18, ножи.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod