406-й день войны: что происходит на фронте

Начались 406-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

По сообщению Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 5 апреля, за прошедшие сутки противник нанёс 3 ракетных и 47 авиационных ударов, в частности, применил БпЛА типа «Шахед-136».

Также враг совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – в течение суток было отражено более 60 атак противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

По сообщению РБК-Украины со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW), ВСУ провели контратаку южнее Авдеевки, в то время как в Бахмуте темп боёв может упасть из-за желания РФ экономить силы.

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная 4 апреля. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной, Невского (20 км северо-западнее Кременной), Дибровы (5 км юго-западнее Кременной) и Серебрянского леса (10 км к югу от Кременной).

Геолокационные кадры, опубликованные 4 апреля, показали ограниченное украинское продвижение к северо-востоку от Верхнекаменского (18 км к югу от Кременной). Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские обычные и мобилизованные силы, действующие на Купянско-Лиманском направлении, используют больше бронетехники и действуют более осторожно в наземных боях, чем российские войска на других участках фронта. Возможно, россияне пытаются сохранить силы на этом направлении перед ожидаемым украинским контрнаступлением.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Геолокационные кадры показывают, что российские войска, вероятно, продвинулись в южном Бахмуте поближе к стадиону «Авангард».

Сергей Череватый сообщил, что российские войска совершили 32 обстрела в районе Бахмута с 26 боевыми столкновениями в городе Бахмут и его окрестностях. Полковник также сообщил, что российские обычные силы продолжают усиливать боевиков группы «Вагнер» в районе Бахмута из-за их значительных потерь, вероятно, пытаясь сохранить текущий темп наступательных операций российских войск в городе и вокруг него.

Также, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 30 атак противника на этом участке фронта.

4 апреля российские войска продолжали наступление вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Карта показывает, что они добились незначительных успехов к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-западу от Авдеевки). Российские «военкоры» утверждали, что российские войска пытались продвинуться к Авдеевке с юго-запада и востока и проводили штурм у Северного (6 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки), а также в Марьинке ( 27 км юго-западнее Авдеевки), однако, по утверждению генштаба ВСУ, успеха не имели.

По мнению американских военных экспертов, «украинские силы, вероятно, совершили контрудар к северо-востоку от Авдеевки». На карте видно, что украинские военные отразили позиции северо-западнее Новосёловки (17 км северо-восточнее Авдеевки) и продвинулись вплотную к населённому пункту.

На Шахтёрском направлении враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БпЛА. Совершил обстрелы ряда населённых пунктов Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать оборонные способности. Совершил обстрелы более 30 населённых пунктов. С 3 по 4 апреля российские войска нанесли удары по украинской инфраструктуре в Одесской и Николаевской областях. Южное оперативное командование ВСУ сообщило 4 апреля, что украинские войска уничтожили 14 из 17 беспилотников Шахед-131 и -136, 13 из которых украинские войска сбили над Одесской областью и один дрон над Николаевской.

В ОК «Юг» заявили, что беспилотники повлекли за собой пожар на промышленном объекте в неустановленном месте в Одесской области. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что беспилотники «Шахед» нанесли удары по военному аэродрому «Школьный» и Одесскому авиаремонтному заводу в Одессе, хотя ISW не может независимо подтвердить эти заявления.

Всего за прошедшие сутки, по информации Генштаба, авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Также сбит российский высокоточный беспилотный БПЛА типа «КУБ». Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Как сообщала Одесса News, по мнению Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, возможная победа России в войне будет трагедией для Украины, но также это может нести опасность и для стран НАТО, поэтому важно не допустить такого сценария.

На главном фото миномётчики ВСУ

Фото: Генштаб, ОК «Юг» ВСУ/Facebook

Картография: ISW

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