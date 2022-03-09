Через 48 часов на ЧАЭС возникнет угроза утечки радиации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество повлиять на Россию для скорейшего возобновления электроснабжения на Чернобыльской АЭС.

Об этом глава МИД сообщил в Тwitter.

«Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех её ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю всё международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение», — обратился он.

По данным Кулебы, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и её объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации.

«Варварская война РФ угрожает всей Европе. Путин должен остановить её немедленно», – подчеркнул министр.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля автоматизированная система радиационного контроля Чернобыльской зоны отчуждения зафиксировала превышение контрольных уровней мощности гамма-излучения.

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