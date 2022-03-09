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Через 48 часов на ЧАЭС возникнет угроза утечки радиации

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает международное сообщество повлиять на Россию для скорейшего возобновления электроснабжения на Чернобыльской АЭС.

Об этом глава МИД сообщил в Тwitter.

«Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех её ядерных объектов, контролируемых российской армией, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю всё международное сообщество немедленно потребовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее возобновить электроснабжение», — обратился он.

По данным Кулебы, резервные дизель-генераторы обеспечат питание ЧАЭС и её объектов в течение 48 часов. Затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива, что будет угрожать утечкой радиации.

«Варварская война РФ угрожает всей Европе. Путин должен остановить её немедленно», – подчеркнул министр.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля автоматизированная система радиационного контроля Чернобыльской зоны отчуждения зафиксировала превышение контрольных уровней мощности гамма-излучения.

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