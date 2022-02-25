В Чернобыльской зоне зафиксировано превышение радиационного фона

Автоматизированная система радиационного контроля Чернобыльской зоны отчуждения зафиксировала превышение контрольных уровней мощности гамма-излучения.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады в Теlegram.

«Данные из автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения невозможно.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 24 февраля заявил, что украинские военные потеряли контроль над Чернобыльской атомной электростанцией. Также неизвестно о состоянии объектов ЧАЭС и хранилища ядерных отходов.

Как сообщала Одесса News, практическое вклинение войск Российской Федерации на украинскую территориюпо данным на 7.00 25 февраля составило в среднем сорок километров.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.