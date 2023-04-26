В Одессе почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

26 апреля, в 37-ю годовщину трагического события в истории Украины – аварии на Чернобыльской атомной электростанции, — в Одессе чествовали подвиг участников ликвидации её последствий.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, в Одессе прошёл митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам на пересечении улицы М. Арнаутской и Александровского проспекта.

В мероприятии приняли участие представители руководства города и области, органов МЧС и Нацполиции, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, духовенство.

В храмах Одессы проходят молебны по умершим и погибшим участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Фото: «Одесса», ООГА

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