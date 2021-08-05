Одесса отметила 80-ю годовщину со дня начала героической обороны города

5 августа по случаю 80-й годовщины со дня начала героической обороны Одессы от нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу в парке им.Т.Г.Шевченко.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В церемонии приняли участие руководители города и области, городских районных администраций, ветераны, представители различных родов войск Вооружённых Сил Украины, духовенство и общественность.

Отмечается, что в настоящее время в Одессе проживают 14 ветеранов войны, которые непосредственно участвовали в обороне и освобождении нашего города от нацистских оккупантов.

С целью поддержки ветеранов войны-участников обороны и освобождения Одессы городской программой предусмотрена ежемесячная выплата стипендии городского головы в размере по 2 тысячи гривен.

Сегодня глава Одесской городской партийной организации «Оппозиционная платформа-За жизнь», народный депутат Николай Скорик обратился к одесситам, подчеркнув, что 73 дня днём и ночью бок о бок украинцы, русские, евреи, греки, болгары и представители ещё десятков национальностей сообща сдерживали натиск втрое превосходящих сил оккупантов.

«Невиданный героизм и самоотверженность наших земляков позволили оттянуть на себя 300-тысячную группировку фашистов. И сорвать планы блицкрига вермахта, летнее наступление с юга на Москву», — написал политик на своей странице в Facebook.

В ходе оборонительной операции противник потерял более 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолётов и до 100 танков.

«При этом потери в наших войсках были минимальны. Один красноармеец на десять убитых фашистов. Ещё один уникальный опыт, когда военные били противника не числом и количеством вооружения, а умением», — акцентировал оппозиционер.

Он отметил, что в современной Украине, об этом историческом периоде почти не рассказывается.

«Для подрастающего поколения мы остаёмся единственным источником правды о том времени. Ведь мы застали в живых тех, кто принимал участие в обороне Одессы. И когда никто не думал, что это назовут подвигом. И оставляя город, отправляясь в эвакуацию, без паники собирали оборудование одесских заводов, чтобы наладить работу в эвакуации. Поддерживали друг друга и всем было не важно, кто какой национальности и на каком языке говорил», — написал он.

Также Николай Скорик привёл цифры, которые свидетельствуют о феномене обороны Одессы.

«В 1941-ом году в Одессе проживало 604 тысячи человек. За считанные дни в городе была сформирована более чем 100-тысячная трудовая армия. Она приступила к строительству трёх оборонительных линий защиты. Именно их усилиями был обусловлен успех нашей армии в удержании противника на дальних подступах к городу», — рассказал нардеп.

«Мы помним всех. И от поколения к поколению будем передавать эту память и уважение к настоящему подвигу тех, кто защищал наш город в те жаркие дни лета 1941 года», — подчеркнул Николай Скорик.

Для справки. Ожесточённые бои на дальних подступах к Одессе развернулись в начале августа 1941 года. 5 августа был отдан приказ об обороне Одессы «до последней возможности». Тысячи жителей города вышли на строительство оборонительных рубежей. В кратчайшие сроки на подступах к городу было создано шесть оборонительных поясов. С 8 августа город был объявлен на осадном положении. 10 августа враг начал штурм одесских укреплений. В конце августа Одесса оказалась в глубоком вражеском тылу.

Одесса News сообщала о праздновании Дня Победы в Одессе 9 мая 2021 года.

Фото: «Одесса». ОПЗЖ, архивные открытые источники

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