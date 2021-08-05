В схватке за золото одесская каратистка не справилась с соперницей из Болгарии

Сегодня, 5 августа, в финале олимпийского турнира по каратэ в весе до 55 кг одесситка Анжелика Терлюга проиграла болгарке Ивет Горановой со счетом 1:5.

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что в результате Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в дисциплине кумитэ.

Таким образом, в активе сборной Украины уже 13 наград токийской Олимпиады — 1 золотая, 3 серебряные и 9 бронзовых.

Как сообщала Одесса News, в полуфинале Терлюга встретилась с Цзунь Вень из Тайбэя и их схватка завершилась со счетом 4:4, но судьи отдали победу Анжелике.

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