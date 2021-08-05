Одесская каратистка Терлюга вышла в полуфинал Токио-2020 с гарантией на медаль

На олимпийском турнире по каратэ одесситка Анжелика Терлюга в кумитэ в весе до 55 кг выиграла группу B и вышла в полуфинал.

Об этом сообщает XSPORT.

В группе B Анжеотка Терлюга выиграла у египтянки Радвы Сайед (1:0) и японки Михо Мияхары (4:0), и свела вничью схватки с Молдир Жангбирбаевой из Казахстана и австрийкой Беттиной Планк.

В полуфинале Терлюга встретится сегодня, 5 августа, с Цзунь Вень из Тайбэя.

Анжелика Терлюга в эфире UA Перший рассказала о своём выходе в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

«Не могу сказать, что нервничала – это просто не передать словами. Я в этих боях отдала всю себя и старалась не сделать ни одной ошибки. Последний мой бой был решающим, и поэтому я так эмоционально кричала, когда его выиграла, поскольку я понимала, что приеду домой с медалью. Я столько лет тренировалась и наконец достигла своей мечты. Сейчас иду настраиваться на свой полуфинал. Я очень люблю своих близких и спасибо всем за поддержку. Я думаю, что последняя схватка была самой сложной, поскольку я понимала, что если не выиграю, то не пройду дальше».

Как сообщала Одесса News, уроженец Тарутино Болградского района Одесской области, бронзовый призёр чемпионата Европы Василий Михайлов в весовой категории до 74 килограмм на стадии 1/8 финала уступил со счётом 2:4 борцу из Азербайджана Тюрану Байрамову.

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