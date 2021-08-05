Болградский спортсмен не получит авто от Гриневецкого — проиграл на Олимпиаде

На Олимпийских играх-2020 в Токио (Япония) состоялись очередные квалификационные схватки борцов вольного стиля. в которых выступил уроженец Тарутино Болградского района Одесской области Василий Михайлов.

Как сообщает XSPORT, бронзовый призёр чемпионата Европы Василий Михайлов в весовой категории до 74 килограмм на стадии 1/8 финала уступил со счётом 2:4 борцу из Азербайджана Тюрану Байрамову.

Одесса News информировала, что председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий незадолго до отъезда Михайлова в Токио встретился со спортсменом и пообещал ему, в случае победы, подарить автомобиль.

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