Украина существенно улучшила свои позиции в медальном зачёте Олимпийских игр

По состоянию на утро 5 августа, по итогам 12-ти соревновательных дней Олимпийских игр в Токио (Япония) сборная Украины поднялась на 24 позиции в медальном зачёте.

«3 августа «сине-жёлтые» спортсмены занимали 61 позицию, а сейчас с 11-ю медалями в активе попали на 37-ю. Если учитывать только общее количество медалей, то украинцы делят 18-е место», — пишет XSPORT.

На Олимпиаде уже разыграно 242 комплекта медалей из 339. На данный момент 85 стран завоевали хотя бы одну награду.

5 августа также ожидается, что представители Украину принесут в копилку новые награды.

Первое место по количеству золотых медалей занимает Китай — 32 (всего 70 медалей, в т.ч. 22 — серебро, 16 — бронза), второе — США — 25 (всего 79 медалей, 31 — серебро, 23- бронза). Далее следует Япония.

Как сообщала Одесса News, по итогам первой недели Олимпийских Игр в Японии положение Украины в медальном зачёте ещё никогда не было столь удручающим.

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