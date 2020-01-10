Баскетболисты южненского «Химика» обыграли «Харьковских Соколов»

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги. «Химик» (Южный) обыграл дома, на ФСК «Олимп», «Харьковских Соколов» 90:66.

Об этом сообщается на сайте БК «Химик».

«Отыграв с гостями на равных первую четверть, «Химик» вырвался вперёд во второй, совершив ряд быстрых контратак после перехватов Козака и Вильямса и очень эффективно играя в защите. Оторвавшись на 11 пунктов к большому перерыву, южненцы увеличивали своё преимущество в каждом следующем отрезке, доведя его до 24 пунктов к финальной сирене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что южненцы реализовали 63% бросков из-под кольца и 87,5% штрафных, что полностью компенсировало низкую реализацию дальних, всего два попадания из 16 попыток.



Следующая игра чемпионата пройдёт в Южном 11 января — БК «Химик» принимает БК «Днепр».

Результат другого матча этого дня таков: «Одесса» проиграла дома «Днепру» 78:84.

Новый лидер в чемпионате — «Днепр» — 26 (14). На втором месте «Прометей» — 25 очков (15 матчей). «Химик» на третьем месте — 25 (15).

Как сообщала Одесса News, американский баскетболист Кристиан Джонс покинул украинский баскетбольный клуб “Химик” по семейным обстоятельствам.

Фото и видео: БК»Химик»