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  4. Определились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020

Определились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020

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Стали известны все сборные, которые сыграют в плей-офф XVI чемпионата Европы по футболу.

Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, сообщает Укринформ.

Расписание поединков плей-офф Евро-2020:

  • Италия — Австрия (Лондон);
  • Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);
  • Франция — Швейцария (Бухарест);
  • Хорватия — Испания (Копенгаген);
  • Швеция — Украина (Глазго);
  • Англия — Германия (Лондон);
  • Нидерланды — Чехия (Будапешт);
  • Уэльс — Дания (Амстердам).

Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.

Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Как сообщала Одесса News, в 1/8 финала Украина сыграет со Швецией, а победитель этого матча выходит на победителя в игре Англии с Германией.

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