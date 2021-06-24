Определились все участники 1/8 финала футбольного Евро-2020

Стали известны все сборные, которые сыграют в плей-офф XVI чемпионата Европы по футболу.
Матчи 1/8 финала Евро-2020 состоятся 26-29 июня, сообщает Укринформ.
Расписание поединков плей-офф Евро-2020:
- Италия — Австрия (Лондон);
- Бельгия — Португалия (27 июня, Севилья);
- Франция — Швейцария (Бухарест);
- Хорватия — Испания (Копенгаген);
- Швеция — Украина (Глазго);
- Англия — Германия (Лондон);
- Нидерланды — Чехия (Будапешт);
- Уэльс — Дания (Амстердам).
Четвертьфиналы пройдут 2 и 3 июля, полуфиналы — 6 и 7 июля. Матча за третье место не будет.
Финал чемпионата Европы будет принимать 11 июля стадион «Уэмбли» в Лондоне.
Как сообщала Одесса News, в 1/8 финала Украина сыграет со Швецией, а победитель этого матча выходит на победителя в игре Англии с Германией.
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