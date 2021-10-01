Баскетбол: «Химик» обыграл «Черкасских Мавп», «Будивельнык» разгромил «Одессу»

Состоялись очередные матчи баскетбольной Суперлиги Украины.

Команда «Химик» из Южного одержала вторую победу на старте сезона, обыграв на чужой площадке «Черкасских Мавп» — 89:63, говорится на сайте БК»Химик».

«9:0 в первые минуты встречи от Химика заставили поволноваться хозяев, и одновременно оказали моральное превосходство южненцев. Черкасские Обезьяны смогли открыть счёт лишь на четвёртой минуте встречи. До завершения половины игры Химик оставался впереди, и пошёл на большой перерыв с гандикапом в 13 очков», — нрврпмися в спортивном комментарии.

Отмечается, что Спенсер демонстрировал свои снайперские способности, и уже в первой половине игры реализовал четыре дальних попытки, до завершения матча увеличив этот показатель до 7. «Вообще для Черкасс самым неудачным был именно бросок издали в этой игре — 2 из 22 попыток, к тому же подвела команду Михельсона крайне неудачная игра лидера прошлой встречи Первиса — 7 очков, 5 потерь», — пишет официальный сайт клуба.

Южненцы, одержав победу в игре с Черкассами, продолжают выездной тур матчем против столичного «Будивельныка», который состоится 2 октября.

В другом матче дня «Будивельнык» (Киев) победил дома «Одессу» — 102:56.

Как сообщала Одесса News. в июле 2021 года в состав баскетбольного клуба украинской Суперлиги «Одесса» включены латвийские игроки Томс Лейманис (190 см, 26 лет) и Лаурис Блаус (206, 31).

Фото: ФБУ, БК»Химик», БК»Будивельнык»

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