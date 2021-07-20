За БК«Одесса» будут играть два латвийских баскетболиста

За баскетбольный клуб украинской Суперлиги «Одесса» выступят латвийские игроки Томс Лейманис (190 см, 26 лет) и Лаурис Блаус (206, 31).

Защитник Лейманис прошлый сезон провёл в белорусском клубе «Цмоки-Минск», в составе которого сыграл 22 матча, набирал в среднем 8,7 очка, делал 2,9 передачи и 1,4 подбора за 19,9 минуты на площадке, сообщает пресс-служба ФБУ.

В Лиге чемпионов Лейманис сыграл 8 матчей, в которых, проводя на площадке 15,6 минуты, набирал 4,6 очка, делал 1,9 подбора и 1,6 передачи.

Ранее новичок «Одессы» также выступал в чемпионатах Латвии, Эстонии, а также в Греции и Испании.

Центровой Лаурис Блаус в прошлом сезоне выступал за эстонский «Пярну», в составе которого набирал 9,9 очка и делал 5,9 подбора в среднем за 18,9 минуты.

Это второй приезд латыша в Одессу. В 2018-м Блаус провёл 9 матчей за БИПУ. Кроме этого, Лаурис играл в чемпионатах Латвии, Польши, Эстонии и Лиге ВТБ.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года майка, в которой известный баскетболист Майкл Джордан играл в своём втором сезоне за команду Университета Северной Каролины, была продана на аукционе за 1,38 млн долларов.

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