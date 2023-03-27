Юные одесские стрелки завоевали золотые медали чемпионата Украины

Спортсмены областной ДЮСШ стрельбы завоевали 4 медали (2 золотые) на чемпионате Украины (пневматическое оружие) среди юниоров (2003 г.р. и мл.), который состоялся во Львове с 19 по 24 марта.

Об этом спортивном событии рассказывает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что двухкратным чемпионом стал Иван Ткаленко – в личном турнире, а также в миксте с Кристиной Остапенко.

Ещё две медали завоевали девушки: Кристина – в личном турнире и в командном турнире – с Софией Михайлюк и Валерией Островской.

Подготовили команду Ирина Виноградова и Светлана Скачко.

В командном зачёте по стрельбе из пневматической винтовки сборная Одесской области показала 2-й результат (771,5 балла), пропустив вперёд сборную Винницкой области (845,0). В общем зачёте чемпионата Украины одесская команда на 6 месте.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года одесская каратистка Анжелика Терлюга защитила свой чемпионский титул на чемпионате Европы в Испании.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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