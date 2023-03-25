Одесская каратистка Анжелика Терлюга выиграла Чемпионат Европы в Испании

Одесская каратистка Анжелика Терлюга защитила свой чемпионский титул.

На Чемпионате Европы в испанской Гвадалахаре одесситка завоевала «золото», сообщает Укринформ.

В финале весовой категории до 55 кг Анжелика победила 22-летнюю итальянку Веронику Брунори — 8:0.

Для Терлюги – это второе подряд «золото» европейского первенства. На счету 30-летней каратистки 8 наград чемпионатов Европы – 5 золотых наград, 2 бронзы и серебро.

Каратистка из Черноморска Одесской области Анита Серёгина на этом Чемпионате получила серебряную медаль.

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