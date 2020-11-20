15-летний одесский спортсмен стал призёром чемпионата Украины по плаванию

15-летний воспитанник одесской СДЮСШОР «Динамо» Алексей Грабаров стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата Украины по плаванию, который проходил в Днипре.

Как сообщили в пресс-службе одесского отделения Национального олимпийского комитета Украины, это его первая в карьере медаль на соревнованиях такого уровня.

В первенстве принимали участие девушки 2003-2004 годов рождения и юноши 2002-2003 г.р.

Алексей Грабаров (тренеры — Вадим Пенященко и Елена Рощина) стал третьим на дистанции 200 метров на спине — 2.06,19. Кроме того, он занял четвёртое место на дистанции 400 метров комплексом — 4.40,28.

С 18 ноября по 6 декабря в Каменском состоится сбор национальной сборной Украины. В нём примут участие и одесские спортсмены.

Как сообщала Одесса News, более 20 одесских спортсменов собирались попробовать свои силы на Олимпиаде в Токио-2020, не состоявшейся из-за пандемии коронавируса.