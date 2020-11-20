Кому в Одессе 21-22 ноября отключат свет

21-22 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:



Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-я Садовая: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 1-ая Сортировочеая: 24, 34, 34а, 36, 38а_с, 40, 42, 42А, 44

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 1-й Дунаевский: 1, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 1-й Лузановский пер.: 1а, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 1-й Первомайский: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 27, 29

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 2-я Линия на жилом массиве: 12

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 2-я Садовая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 2-й Дунаевского: 1, 2/А, 2Б, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 12А, 12в

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 2-й Лузановский: 1, 3, 4, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 2-й Первомайский: 3, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19_1, 19_2, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38а, 40, 40а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 3-й Дунаевского: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 3-й Керченский: 3, 4, 6

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 3-я Садовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 4-я Садовая: 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 4-ая Садова: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 5-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 6-я Садовая: 69а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. 6-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 71

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Академика Заболотного: 79

Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

21 ноя. 20:00

21 ноя. Бол. Садовая: 27

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Бол. Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 50а, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Державина пер: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Днепровская: 49, 52

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Донецкая: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 9а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Донецкая: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 9а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Дунаевского: 1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Ж, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 14_1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 34а, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40 Б, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51А, 52, 52а, 54, 55, 56, 56А, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 60, 61, 61_1, 61А, 63, 65, 67, 67Б, 69

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Дунаевского: 1, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9Ж, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 14, 14_1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23Б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 34а, 35, 36, 37, 37А, 38, 38А, 39, 40, 40 Б, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 42А, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51А, 52, 52а, 54, 55, 56, 56А, 57, 57Б, 58, 59, 59А, 60, 61, 61_1, 61А, 63, 65, 67, 67Б, 69

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Капитана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Керченская: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Кишинёвская: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Конноармейская: 1, 1а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Лузановская: 2_4, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 19, 19А, 20, 20А, 20Б, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 35А, 36, 37, 37_39, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 106, 108, 110

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Лузановская: 5А, 5, 57, 57_1, 59, 61, 63, 65, 67, 82, 82_84, 84а, 84б, 84в, 86, 88, 90, 90А, 92, 94, 94А, 94Б, 98, 100, 102, 104

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Лиманная: 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 20, 21, 22, 24, 26, 26_2

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. М Садовая: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Марсельская: 38, 40, 42, 46_2, 46_3

Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

21 ноя. 20:00

21 ноя. Николаевская дор.: 51, 51А, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261_1, 263, 263А

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Николаевская дор.: 130а3, 132, 162в, 183, 185, 187, 201, 203, 207, 209, 219, 221, 229, 229б, 239, 239/1, 241, 245, 245а, 245б, 245В, 247, 249, 297, 299, 301, 301_2, 303, 305, 305А, 307, 309, 309А, 311, 2291

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя.Николаевская Николаевская дор.: 265, 267, 267А, 269, 271, 271а, 273, 273/1, 275, 277, 279, 279_35, 281, 287, 287а, 289, 289а, 291, 293, 295

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Николаевская дор.32б/Мологвардейская: 65

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Молодогвардейская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Наклонная: 1а, 1, 2, 3, 3а, 4, 4/2, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14б, 15, 15А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29_1, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43Б, 44, 45, 46А, 46Б, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 53, 55, 56А, 57, 59, 59А, 59Б, 174

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Наклонная: 59В

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Одесский (Сказочный): 3, 3А, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Южная дорога: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65Б, 73

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Ростовская: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52_1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65_2, 66, 66А, 68, 68б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Сахарова: 20

Вид отключения: Срочное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

21 ноя. 20:00

21 ноя. Совхозная (пос Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Цимлянская: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 38А, 40, 40А, 46

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Красная: 5, 7, 9, 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Красная: 2, 3, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Шестакова: 1, 3, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Штилевая: а_с, 2, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 30, 34, 50, 54, 54/2, 56, 57, 58, 58а, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 80Б, 81, 82, 82А, 84, 84а, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 90, 92, 94, 102, 106, 106А, 108, 110, 112, 114, 114а, 114Б, 116, 116а, 118

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. Штилевая: 87Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя. пер. Векслера: 1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 22:00

21 ноя. 7:00

22 ноя.

Также с 22:00 21 ноября до 06:00 22 ноября не будет света в таких учреждениях:

