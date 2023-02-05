Чем помогли со светом два прибывших в Одессу высокопоставленных чиновника

В Одессе чрезвычайная ситуация со снабжением электроэнергией. В регион прибыли Министр энергетики Герман Галущенко и глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.

Вчера, 4 февраля, Министр энергетики, глава «Укрэнерго» и начальник Одесской ООВА Максим Марченко провели срочное заседание оперативного штаба.

Отмечалось, что вследствие серьёзной аварии на одном из энергетических объектов НЭК «Укрэнерго», повлекшей за собой пожар, практически полностью был обесточен Одесский район и город Одесса. На сегодня света нет почти у 500 тысяч абонентов.

По информации Максима Марченко, «нами были приняты экстренные меры по ликвидации последствий аварии и возобновлению работы энергосистемы. Провёл беседу с Премьер-министром Украины и руководством Офиса Президента. По нашей просьбе в Одессу срочно были отправлены Министр энергетики и глава «Укрэнерго». Вместе с ними провёл срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Задействованы все службы и средства. Повреждения комплексные и очень тяжёлые, поэтому сейчас давать какие-то прогнозы по завершению ремонта пока рано. Теплоснабжение, водоотвод и водоснабжение работают в штатном режиме».

По просьбе военной администрации и содействия руководства государства в Одесскую область в течение суток будет доставлено определённое количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС, и будут задействованы для подключения критической инфраструктуры.

Первые генераторы прибыли уже вечером 4 февраля. С Волыни отправили две мощные силовые электроподстанции.

«Совместная работа будет продолжаться до разработки действенных решений, обеспечивающих работу энергосистемы на период ликвидации аварии. О дальнейших действиях буду информировать отдельно», — отметил Максим Марченко.

Как сообщил на брифинге Владимир Кудрицкий, после масштабной аварии на подстанции в Одессе подключены к электроснабжению объекты, которые подают городу воду и тепло.

«В настоящее время заживлена критическая инфраструктура города. В частности, система водоснабжения, водоотвода и теплоснабжения. Мы в ближайшие дни, начиная с сегодняшнего дня, будем работать с облэнерго, Министерством энергетики, ГСЧС и другими службами для того, чтобы перезаживлять критическую инфраструктуру на автономные источники, высвобождать мощность и отдавать её обычным потребителям в городе и области», — отметил Кудрицкий.

По его словам, в области ускоряют и активизируют работу на всех пострадавших от обстрелов объектах. В частности, внимание сосредоточится на одном из них, чтобы как можно скорее подать дополнительную мощность в Одессу и Одесский район.

Кудрицкий добавил, что мобильная электростанция мощностью 25 мегаватт от западных партнёров прибудет в Украину в ближайшие недели, но для того, чтобы её запустить, понадобятся недели. Такая же ситуация с плавучими электростанциями, на подключение к которым требуется время.

«Мы понимаем, что сегодня и завтра в Одессе будут существенные ограничения… Мы, конечно, будем делать всё, чтобы улучшение ситуации с энергоснабжением произошло в течение дней, а не недель», — добавил председатель правления НЭК «Укрэнерго».

Проблемы с электроснабжением имеют чисто техническую природу и никак не связаны с распределением электроэнергии между потребителями.

«Данная ситуация, с которой мы сегодня столкнулись, имеет чисто техническую природу. То есть не связана с никаким справедливым или несправедливым распределением мощности между потребителями», – сказал он.



Министр энергетики Герман Галущенко, находясь в Одессе, прокомментировал ситуацию с энергообеспечением города: «Экстренный штаб работает 24/7. Заживили всю критическую инфраструктуру. Следовательно, город будет иметь воду и тепло. Со светом уже около трети потребителей. Следующая задача – как можно скорее вернуть электричество в остальные дома. Уже сейчас в Одессу следует 31 мощный генератор. Вся страна объединила усилия для того, чтобы помочь оперативно вернуть свет в Одессу. Работаем дальше».

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в Теlegram, что «сейчас основная цель — питать критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток ввезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнёрами из США».

«Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание – в частности, критической инфраструктуры – невозможно», — написал Шмыгаль.

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