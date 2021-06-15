Кому в Одессе отключат свет 16 июня

16 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й переулок Обильный, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13/2, 15, с 08:30 по 19:30

1-й Академический переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 21б, 10а, 8, 10, 1012, с 08:30 по 19:30

1-й Кипарисный переулок, 2, 4, с 09:00 по 19:00

1-й Китобойный переулок, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 12а, 14/16, 20А, 26В, 36А, 361, 38а, 28а, 42а, 26А, с 08:30 по 19:30

1-й Локомотивный переулок, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, с 09:00 по 12:00

1-й Локомотивный переулок, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, с 18:00 по 20:00

1-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 5, 7, с 08:30 по 19:30

1-й пер.Юннатов, 1, 12б2, 3Б, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 3а, 9, 9А, 10, 10а, 12, 12/1, 12б, 8а, с 08:30 по 19:30

1-й Соляной переулок, 1а, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 10а, 3а, 8а, 2а, 20, 1б, 39а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47, с 09:00 по 12:00

1-й Соляной переулок, 1а, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 10а, 3а, 8а, 2а, 20, 1б, 39а, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 47, с 18:00 по 20:00

2-й Академический переулок, 2, 4/а, 5, 6, с 08:30 по 19:30

2-й Китобойный переулок, 1, 50А, 4, 5а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12А, 13, 14, 14а, 3, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 20, 20А, 22, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 15, с 08:30 по 19:30

2-й Локомотивный переулок, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, с 09:00 по 12:00

2-й Локомотивный переулок, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, с 18:00 по 20:00

2-й переулок Александра Невского, 1, 2, 7г, 7а, 4а, 4/2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4/1, с 08:30 по 19:30

2-й переулок Костанди, 2, с 08:30 по 19:30

2-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 11А, 4а, 12а, 12б, 9а, 9б, 2Б, 16а, 2А, 18а, 10а, с 08:30 по 19:30

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, с 09:00 по 12:00

2-й Соляной переулок, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, с 18:00 по 20:00

2-й Украинский переулок, 3, 4, 5, 6, с 08:30 по 19:30

3-й Железнодорожный переулок, 2/1, 6, с 18:00 по 20:00

3-й Железнодорожный переулок, 2/1, 6, с 09:00 по 12:00

3-й Кипарисный переулок, 1, 2, 3, 4, с 09:00 по 19:00

3-й Локомотивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 8, с 09:00 по 12:00

3-й Локомотивный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 8, с 18:00 по 20:00

3-й переулок Александра Невского, 2, 3, 3а, 5, 7, 7А, с 08:30 по 19:30

3-й переулок Шишкина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 14а, 9а, 20, 11а, 10А, с 08:30 по 19:30

3-й Украинский переулок, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6в, 12, 2А, 1в, 1б, 6б, 6а, с 08:30 по 19:30

3-й Флотский переулок, 2а, 3, 5, 6, 9, 11, 5а, 3а, 6а, 4а, 4б, 11а, 19а, 13а, 15а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, с 08:30 по 19:30

36-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, с 09:00 по 19:00

37-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3/В, 3а, 6а, 3г, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, ч 09:00 по 19:00

4-й Соляной переулок, 1, 2, 3, с 09:00 по 12:00

4-й Соляной переулок, 1, 2, 3, с 18:00 по 20:00

4-й Соляной переулок, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 13, с 09:00 по 12:00

4-й Соляной переулок, 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 13, с 18:00 по 20:00

43-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 8а, 12а, 14а, с 09:00 по 19:00

44-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 18а, 43а, 35/1, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, с 09:00 по 19:00

45-а линия на жилом массиве, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8а, 1А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, с 09:00 по 19:00

46-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11А, 2а, 4А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35, с 09:00 по 19:00

5-й Соляной переулок, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, с 09:00 по 12:00

5-й Соляной переулок, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, с 18:00 по 20:00

5-я линия Марии Демченко, 61А, с 09:00 по 19:00

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, с 18:00 по 20:00

6-й Соляной переулок, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, с 09:00 по 12:00

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24, с 09:00 по 12:00

7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24, с 18:00 по 20:00

7-я Суворовская улица, 15, с 09:00 по 19:00

Академическая, 1/16, 52А, 14/3, 24, 24А, 29, 30А, 5, 36, 37, 39/2, 47, 47а, 48В, 34В, с 08:30 по 19:30

Александра Невского улица, 1а, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 21/5А, 21/6, 21/7, 21/8, 5а, 7а, 11а, 25А, 3а, 18а, 27А, 27Б, 40, 28а, 28б, 9а, 20Б, 21/1, 31а, 21/2, 32а, 21/3, 33а, 21/4, 34а, 34Б, 14а, 39а, 21/5, с 08:30 по 19:30

Анны Ахматовой улица, 6, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 24а, 27, 19/2, 17/19, 34Б, 28/2, 34а, 32Б/1, 32а, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, с 08:30 по 19:30

Армейская улица, 13, 15, 16, 17, 16/1, 15А, 17А, 18а, 19, 21, 23, с 06:00 по 22:00

Архитектурная улица, 10, 12, 14, 14а, с 08:30 по 19:30

Баштанная улица, 2а, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 27, 41, 91, 92, 93, 112, 212, 6/6, 8/10, 8/10-34, 8-10/33, 420, 5/5, 4А, 6/3, 6/4, 9а, с 08:30 по 19:30

Безымянный переулок, 2, 4, 6, 8, 6А, 9, 2а, 9а, 9в, 10Б, 10, 11, 12, с 08:30 по 19:30

Ботанический переулок, 2, 2А, 4, 6, с 06:00 по 22:00

Бригадная улица, 56, 141Г, 58, 60, 62, 119, 121, 123, 123/1, 123/2, 125, 127, 56/1, 129А, 131, 133, 135, 137, 137б, 139, 141, 141А, 141Б, 141В, 129, с 08:00 по 18:00

Венгерская улица, 2, 3, с 08:00 по 18:00

Вертелецкого улица, 7Б, 13, с 08:30 по 19:30

Гагарина проспект, 7, 10, 10А, 11, 13, с 06:00 по 22:00

Гагарина проспект, 6А, 8А, С 09:00 по 19:00

Гранатная улица, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 37А, 29А, 38А, 48А, 30А, 39а, 50А, 54, 51А, 45А, 40А, с 09:00 по 19:00

Джутовый переулок, 1, 10А, 3, 4, 5, 5А, 2, 7, 8, 9, 10, 6, с 09:00 по 19:00

Дмитрия Донского улица, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 94, 95, 111, 112, 113, 2552, 2848, 2а/32, 2А/35, 2а/7, 2а1, 2А10, 2а12, 2А15, 2А18, 2а23, 2а25, 2а27, 2а29, 2а30, 2а34, 2а36, 2а37, 2а38, 2а40, 2А41, 2а43, 2а45, 2а5, 2а6, 2А8, 2А9, 2б, 3а, 1а, 3б, 1А, 5В, 1а/1, 1б, 27492, 9/7, 9А, 9В, 9Д, 9Е, 9Ж, 2/1, 2/10, 11/2, 11/21, 11/6, 11/Д, 11А, 11Б, 11В-1, 11Г, 2/11, 2/12, 2/13, 15/1, 15а/15б, 2/14, 16/18, 2/1А, 17/17, 17а, 2/2, 2/20, 2/3, 21/3, 2/33, 2/35, 31а, 2/42, 2/53, 35а, 2/55, 2/6, 39/1, 2/7, 41а, 2/8, 2/947, 45а, 45Б, 2/а19, 2а, 2А/17, 2а/22, 2а/26, 2А/28, 2а/31, 3А1, с 08:30 по 19:30

Добровольского проспект, 126, 128А, 128, 130, с 09:15 по 17:15

Доковая улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 13а, 17, 13А, 9/1, с 08:00 по 18:00

Достоевского улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2В, 6а, 4а, 7а, 4б, 8а, 4в, 9А, 9в2, 17а, 15а, 11а, 11Б, 13а, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 25, с 08:30 по 19:30

Дубовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 10А, 2А, 11А, 4А, 29а, 14а, 27А, 15а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, с 09:00 по 19:00

Ёлочная улица, 5/17, 58Г, 5/3, 36, 38, 38а, 42, 42/2, 44, 5/2, 44Б, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 58В, 44а, с 08:30 по 19:30

Жевахова улица, 5, с 18:00 по 20:00

Жевахова улица, 5, с 09:00 по 12:00

Железнодорожная улица, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31А, 21А, 39А, 43/45, 51, 50а, 44/1, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, с 09:00 по 12:00

Железнодорожная улица, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 31А, 21А, 39А, 43/45, 51, 50а, 44/1, 68А, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, с 18:00 по 20:00

Ивана Вазова улица, 6Б, 7, 21, с 08:30 по 19:30

Ипподромный переулок, 10, с 08:30 по 19:30

Кавунева (бывшая Арбузная), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5а, 8, 3а, 1а, 8А, 12а, 11б, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, с 08:30 по 19:30

Китобойная улица, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 15а, 8а, 8б, 9а, 18а, 25, 19/2, 19/3, 6/2, 20А, 20Б, 20В, 20Д, 7/1, 21/1, 21/3, 12а, 22А, 7/а, 5а, 15/1а, 47А, 47/1, 46А, 38а, 36в, 36 а, 31б, 34Б, 32/1, 33/1А, 33а, 34А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 70, 74, 92, 413, 472, с 08:30 по 19:30

Конструкторский переулок, 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 3/1, 6, 8А, 7, 8, 9, 10, 11, с 09:00 по 19:00

Контр-адмирала Лунина улица, 2, 4, с 08:00 по 18:00

Костанди улица, 14/21, 8/3, 24, 25, 26, 27А, 28, 28А, 29, 31, 32, 32А, 32Б, 34, 34/Б-1, 34А, 34б, 34В, 36, 38, 38Б, 38В, 39, 40, 40А, 40Б, 40в, 41, 42, 43, 44, 45/2, 45А, 47, 48, 48/2, 21, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 54А, 55, 56, 56А*, 57, 58, 60, 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 73, 75, 75Б, 75в, 77, 77А, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 48а, с 08:30 по 19:30

Крыжановский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 4а, 5а, с 09:00 по 19:00

Крымская улица, 1, 3, 31, с 08:30 по 19:30

Крымский переулок, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 3в, 22, 3б, 5а, 5Б, 13а, 5б, 1б, 6А, 6а, с 08:30 по 19:30

Куприна улица, 7, 54б, 7а, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 13А, 13Б, 13В, 14, 14/2, 14/4, 14а, 14уч, 15, 16а, 16Б, 17, 18, 18а, 19, 19а, 19А/1, 20, 20А, 20Б, 21, 21/23, 21а, 23, 25, 26, 27, 27б, 28, 28а, 28Б, 28В, 29а, 30, 30В, 7/9, 32, 32а, 33, 34, 34а, 34а/1, 34в, 35, 35а, 36а, 37, 37а, 37б, 37В, 37е, 38, 39, 39/1, 39/5, 39а, 40, 41, 41а, 42, 43, 43а, 43б, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 48, 48а, 48б, 48в, 48д, 50, 50а, 52, 52а, 52б, 54, 31, с 08:30 по 19:30

Левитана улица, 19/3, 19/4, 19/5, с 08:30 по 19:30

Левкойная улица, 7, 7а, с 08:30 по 19:30

Лиманная улица, 12, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 32А, 43а, 36А, 84А, 69А, 52А, 52Б, 87/А, 64А, 162А, 139а, 135А, 91А, 125а, 102А, 93а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164, с 09:00 по 12:00

Лиманная улица, 12, 19, 21, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 32А, 43а, 36А, 84А, 69А, 52А, 52Б, 87/А, 64А, 162А, 139а, 135А, 91А, 125а, 102А, 93а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164, с 18:00 по 20:00

Лиманный переулок, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А, с 09:00 по 12:00

Лиманный переулок, 3, 5, 9, 13, 15, 17, 5А, 19, 3А, 17а, 11А, с 18:00 по 20:00

Луцкая улица, 59, 61, 63, 61а, 65, 59а, 67, 69, 71, 73, 75, с 09:00 по 19:00

Львовская улица, 50, 50а, 52, 54, 54/2, 56, 58, с 08:30 по 19:30

Львовский переулок, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 8а, 3/1, 10В, 10а, 10Б, 10, 15, 16, 76, с 08:30 по 19:30

Лядова улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 3б, 5, 4а, 3а, 12а, 9а, 7, 9, 10, 11, 12, 15, с 08:30 по 19:30

Маршала Говорова улица, 1/2, 3, 3А, 5А, 5Б, с 06:00 по 22:00

Молокова улица, 1, 2, 3, 4, 6Б, 8б, 1А, 1Б, 1г, 2б, 5, 3б, 4А, 9/11, 6/2, 6/4, 6/А4, 6б, 6В, 6Г, 8а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, с 08:30 по 19:30

Неждановой улица\. 38, 40, 42, 44, 71, 73, 75, 77, 69а, 69б, 79, 71а, 42а, 73А, 40А, 75А, 75Б, 75в, 75г, 44а, 77А, 67А, 79а, 107а, 95а, 93а, 85а, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 113, 115, с 09:00 по 19:00

Немировича-Данченко улица, 10, 11, 16, с 08:30 по 19:30

Новоукраинский переулок, 2, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, с 08:30 по 19:30

Обильная улица, 1, 35Б, 1/3, 1/5, 1-3, 1а, 2, 3Б, 3, 3/1, 4, 4б, 5, 5а, 6, 6а, 7, 9, 9а, 9б, 9г, 10, 11, 11/5, 11а, 11в, 11г, 1/, 12а, 13, 13а, 13Б, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 22, 24, 25, 25а, 26, 28, 30, 30б, 35, 35а, 12, с 08:30 по 19:30

Окружная улица, 17Б, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 26/2, 19в, 33, 17/18, 29/1, 29/4, 29/5, 29/6, 29/8, 17/6, 17Г, 32/12, 32а, 32Г, 17в, 33А, 33а, 33Б, 33з/д, 34/1, 34/4, 34/6, 178а, 36а, 42б, 38/1, 38/2, 38/2а, 38/3, 38А, 42а, 40а, 40Б, 40В/2, 40Д, 36, 38, 40, 42, 321, с 08:30 по 19:30

Палубная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, с 08:00 по 18:00

Палубный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, с 08:00 по 18:00

Педагогическая улица, 21, с 08:30 по 19:30

переулок Дмитрия Донского, 2А, 3, 3б, 6, 7, с 08:30 по 19:30

переулок Достоевского, 1, 14в, 4, 8, 9, 9Б, 9Б.9Б3, 9Б/1, 9Б/3, 9б2, 9в, 10а, 2, 11б, 11в, 12, 12а, 12Б, 12в, 13, 13в, 14, 14а, 11, с 08:30 по 19:30

переулок Москвина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 7, 8, 9, 10, 12, 10А, с 09:00 по 19:00

переулок Славы, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1/1, 5Б, 5В, 2А, 4/37, 4-37, 8А, 10, 5/2, с 08:30 по 19:30

переулок Трудовых Резервов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4А, 9а, 5А, с 09:00 по 19:00

Планетная, 1, 38Б, 4, 6, 6а, 8а, 8Б, 9, 9а, 10, 10а, 10В, 10г, 11, 12, 12а, 12Б, 12В, 16, 17, 17А, 3, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 38, 38А, 17В, с 08:30 по 19:30

Профессора Коровицкого улица, 73, 118а, 75а, 75Б, 77, 77а, 79, 79А, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96а, 75, 98, 99, 100, 100а, 100б, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 116, 118, 97, с 09:00 по 19:00

Профсоюзная улица, 2, 34/1, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 2А, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 18, с 09:00 по 19:00

Пшеничная улица, 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24, с 09:00 по 19:00

Равенства улица, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 30а, 1А, 2А, 3а, 20, 4а, 46А, 16а, 42А, 40А, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 84, 86, 98, 106, 197, с 08:30 по 19:30

Радиальный переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, с 09:00 по 19:00

Радостная улица, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50А, 48, 50, 52, 54, с 09:00 по 19:00

Ракетная улица, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, с 09:00 по 19:00

Романа Кармена улица, 9, 9А, 9б, 10, 11, 11А, с 06:00 по 22:00

Семинарская улица, 1/3, 1, 1/2, 1/5, 1/6, с 09:00 по 19:00

Собинова улица, 15, с 08:30 по 19:30

Судостроительная улица, 5, 7, 9, с 08:00 по 18:00

Сумская, 1, 69б, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52/2, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 69/1, 69/2, 69а, 34, С 08:30 по 19:30

Танкерная улица, 4, 5, 7, 6А, 8, 6/1, 9/2А, 9, 11, 13, 14, с 08:00 по 18:00

Тимирязева улица, 70а, 72, 72/А, 72Б, 84в, с 08:30 по 19:30

Трудовая улица, 7, 9, с 08:00 по 18:00

Тульская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9а, 18/1,

18/3, 4а, 4а1, 21/3, 21А, 3а, 23Б, 3А/1, 3а3, 14а, 7а, 26А, 3б, 27/4, 27а, 28, 51а, 29/2, 30А, 37Б, 31/1, 37/Б, 37/1, 33/3, 36В, 36Б, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 71, 141, 204, 211, 222, 223, 233, 234, 241, 242, 243, 262, 263, 264, 281, 282, 294, 311, 313, 332, с 08:30 по 19:30

Туристская улица, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 32, 26А, 31а, 20А, 44А, 33А, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, с 09:00 по 19:00

Флотская улица, 4, 4А, 6/1, с 08:30 по 19:30

Фонтанская дорога, 129, с 08:30 по 19:30

Харьковская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3а, 5а, 8а, 10, 6а, 16а, 12.12А, 12а, 16/1, 13а, 15а, 11, 13, 14, 15, 18, 20, с 08:30 по 19:30

Черниговская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3А, 6а, 3Б, 7а, 7Б, 2а, 8А, 8а, 4а, 9А, 9а1, 9б, 1б, 10а, 23Г, 11а, 23Б, 23а, 13А, 13Б, 18а, 14а, 16А, 17/9, 17/, 17/1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 24, с 08:30 по 19:30

Черниговский переулок, 1А, 2Б, 3, 3а, 4, 4а, 5а, 5А/1, 6а, 8, с 08:30 по 19:30

Шампанский переулок, 9, с 06:00 по 22:00

Шевченко проспект, 6/1, 27Б, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 8/1, 8/10, 8/11, 8/12, 8/13, 8/2, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 9, 11, 13, 8/3, 8/4, 8А, 8А/1, 8А1, 8Б, 8В, 10/1, 10/10, 10/2, 6/10, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 17, 17А, 17Б, 17В, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 21В, 23, 23А, 23Б, 23В, 25, 25А, 27, 27А, 10/3, с 06:00 по 22:00

Шишкина улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 34, 39, 41, 52, 73, 202, 15а, 7а, 16а, 211, 5а, 1а, 5а1, 19/2, 19/83, 19А, 10а, 5б, 21а, 21а1, 21б, 21в, 21в2, 5в, 3а, 24А, 13а, 6а, 28а, 28б, 30а, 32а, 2а, 34б, 36А, 38а, 15/1, 40а, 40Б, 15/17, 41а, 42а, 44а, 15/17уч5, 15-174, 15-176, 18а, с 08:30 по 19:30

Шклярука улица, 13, 15, 15а, 15б, 15В, с 08:00 по 18:00

Щёголева улица, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, с 08:00 по 18:00

Щорса улица, 35, 65/1, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 37, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 55, с 09:00 по 19:00

Юннатов улица, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 9А, 3а, 1Б, 2а, 12а, 4А, 1330, 6а, с 08:30 по 19:30.

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