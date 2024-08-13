13 августа часть жителей Одессы останется без света и бюветной воды

Часть одесситов 13 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, а также не будет работать бюветный комплекс в Старобазарном сквере.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

13 августа бюветный комплекс в Старобазарном сквере не будет работать в связи с проведением регламентных работ. Предварительно, с 14 августа бювет будет работать в обычном режиме.

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Адмирала Лазарева, 3 – 34, Бассейная, 4, Болгарская, 1 – 90, Водопроводная, 1 – 11, Генерала Цветаева, 1 – 34, Запорожская, 2-21, 4/8, 19/84, Канатная, 81,81/ 3, Мясоедовская, 40 – 46, Мариинская, 1-6, Мечникова, 55, 63, 120-128, Пантелеймоновская, 64,70, Пироговская, 27, Прохоровская, 51 – 61, Пушкинская, 62 – 7 4-14, Ямчитского, 3, пер. 1-й Бассейный, 10 – 23, пер. 2-й Бассейный, 2-18, пер. 1-й Водопроводный, 4-13, Богдана Хмельницкого, 23 – 66, Большая Арнаутская, 24,32, пер. 2-й Водопроводный, 2,4 пер. 3-й Бассейный, 19 – 23, пер. Ватманский, 1-6, пер. Высокий, 1-11, 20, пер. Вознесенский, 8 – 26, пер. Волжский, 1-22, Халайджогло переулок (пер. Елисаветградский), 1 – 10, бульв. Итальянский, 2, 4, 11, Гимназическая, 23,25, Малая Арнаутская, 52, пер. 2-й Куликовский, 4-7. Работы до 22:00.

Цветочная, 1 – 21, Кордонная, 25 – 74, Богуна, 6а, 12/2, 21, Кострова, 30, Косяченко Алексея, 2 – 54, Платановая, 1 – 126, Радостная, 114, 116, Св. Рихтера, 33 – 109, Татьяны Тэсс, 3 –19,34,43, пер. 1-й Сиреневый, 1 – 6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 1, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5 – 9, пер. Кострова, 7, 30-37, проезд Сиреневый, 1 – 6, Ближние Мельницы (Кондренко), 97 – 99, Малишевского (Гастелло), 9 – 55, Апрельская, 20 – 33, Клименко, 25,33в, Николая Лысенко (Корнюшина), 1 – 27, Йозефа Прибика (Минская), 30 – 49, Сельская, 29 – 44, Туристская, 7 – 15. Работы до 19:00.

Манежная, 16 – 26, пер. Ломаный, 1 -16. Работы до 17:00.

Южные РЭС: Варненская, 12 – 14, Космонавтов, 23 – 27. Работы до 19:00.

1-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 7 – 17, 2-я линия 6-й ст. Люстдорфской дороги, 6 -16, 3-я линия 6-й ст. Люстдорфская дорога, 6 – 15, Левитана, 30 – 42, 67, Люстдорфская дорога, 144 – 146, Академика Вернадского (Тульская), 23 – 31. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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