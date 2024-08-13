В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Унгурян, светлая ему память

Сегодня вспоминаем Василия Унгуряна, военного из города Татарбунары Одесской области.

Василий долгое время считался пропавшим без вести, — сообщили в Татарбунарском горсовете.

С июня 2023 года он считался пропавшим возле села Сторожевое Донецкой области. Ему было 32 года. Воин погиб при выполнении боевого задания.

Василий Унгурян в гражданской жизни был сварщиком. После начала полномасштабного вторжения пошёл в военкомат. Попал в морскую пехоту, был командиром разведывательного отделения разведывательного взвода в/ч А2613. Защищал Херсон, затем был переведён в Донецкую область.

У погибшего остались жена и две дочери.

Прощание с Василием прошло 2 марта 2024 года в Измаиле.

Одесса News сообщала о гибели во время миномётного обстрела вблизи населённого пункта Первомайского Покровского района Донецкой области 29 февраля 2024 года военного из Килии Дениса Ногая.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Татарбунарский горсовет/Facebook

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