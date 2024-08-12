В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Ногай, светлая ему память

Во время миномётного обстрела вблизи населённого пункта Первомайского Покровского района Донецкой области 29 февраля 2024 года погиб военный из Килии Денис Ногай.

Об этом сообщил Килийский городской голова Вячеслав Чернявский.

Денис был стрелком-помощником гранатомётчика.

Защитнику было 40 лет.

Одесса News сообщала о гибели 2 августа 2024 года при выполнении боевого задания по защите нашей Родины от российской военной агрессии командира отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода младшего сержанта Юрия Гулия из Измаила.

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Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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