Оружие врага: ракеты KN-23 северокорейского производства

В ночь на 11 августа враг атаковал Украину 4 баллистическими ракетами KN-23.

Что известно об этих ракетах северокорейского производства.

Официальное название ракеты — Hwasong-11Ga, напоминающее российскую «Искандер-М».

Зафиксирована максимальная дальность пуска – до 690 километров, боевая часть весит 500 килограммов. Она может быть обычной: унитарной либо кассетной или ядерной.

Ракета способна маневрировать.

Длина ракеты — 7,5 м, диаметр — 0,95 м, общая масса — 3415 кг.

Россия впервые применила её против Украины во время атак 29 декабря 2023 года на Запорожье и 2 января 2024 года на Харьков.

Одесса News информировала, что в июне 2024 года на Краматорском направлении в районе Клещеевки воины 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ затрофеили российский «танк-черепаху».

Фото из открытых источников

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy