Оружие врага: ракеты KN-23 северокорейского производства

В ночь на 11 августа враг атаковал Украину 4 баллистическими ракетами KN-23.
Что известно об этих ракетах северокорейского производства.
Официальное название ракеты — Hwasong-11Ga, напоминающее российскую «Искандер-М».
Зафиксирована максимальная дальность пуска – до 690 километров, боевая часть весит 500 килограммов. Она может быть обычной: унитарной либо кассетной или ядерной.
Ракета способна маневрировать.
Длина ракеты — 7,5 м, диаметр — 0,95 м, общая масса — 3415 кг.
Россия впервые применила её против Украины во время атак 29 декабря 2023 года на Запорожье и 2 января 2024 года на Харьков.
Одесса News информировала, что в июне 2024 года на Краматорском направлении в районе Клещеевки воины 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ затрофеили российский «танк-черепаху».
Фото из открытых источников
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