Над Украиной ПВО уничтожила 24 из 25 Shahed за ночь 2 июня, ракеты не сбили

В ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой «Искандер-К» из Крыма в направлении Харьковской обл., зенитной управляемой ракетой С-300 из оккупированной Донетчины и 25-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» мыса Чауда (Крым), районов Ейск и Приморско-Ахтарск РФ.

Об этом сообщил Командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении Командующего.

Отмечается, что за ночь защитниками неба сбиты 24 «шахеда» в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях.

В представленной Олещуком инфографике информация о сбитых ракетах не отображена.

Одесса News информировала, что в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа «Shahed». Враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА. Сбита 81 воздушная цель: 35 ракет и 46 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

Инфографика: ВС ВСУ/Telegram

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