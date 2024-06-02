Скандал недели: Как Офис Президента берёт под контроль Укринформ

«Украинская правда» 29 мая опубликовала статью «Все свои. Как Офис Президента берёт под контроль «Укринформ», которая вызвала в медиасообществе эффект разорвавшейся бомбы. По данным издания, предыдущий генеральный директор государственного информационного агентства «Укринформ» Алексей Мацука, назначение которого связывают с людьми из Офиса Президента, распространял среди сотрудников «темники», указывал «желательных» и «нежелательных спикеров», давил на работников.

Шесть месяцев, которые был при власти в Укринформе Мацука, «напоминали управленческий хаос – давление на работников, информационные перекосы в пользу власти, увольнение десятков журналистов и редакторов, а затем резкие попытки всё «замять», чтобы информация не вышла наружу… Собеседники Украинской правды в Офисе президента убеждают, что «трудности» в агентстве – это последствия исключительно решений и стиля управления Мацуки. Хотя он только соглашался на правила, навязанные Банковой, но не был их инициатором», – говорится в материале.

В УП отмечают, что после неожиданного увольнения предыдущего руководителя агентства, Александра Харченко, в «Укринформ» с Мацукой пришли люди, связанные с Офисом президента, в частности, заместитель Мацуки Егор Сигарёв (однокурсник сразу двух советников руководителя ОП Андрея Ермака – Дарии Заривной и Владислава Власюка), а также лояльные ОП спикеры, которые начали производить контент для «Укринформа», – например, Сергей Лещенко.

Алексей Мацука

«Сам медийщик не скрывал своих связей с ОП. В разговорах с коллективом агентства он иногда повторял: «Меня офис назначил». А когда не удавалось выполнить задачу Банковой, мог оговориться: «Они меня повесят». Однажды это прозвучало, когда Мацуке не удалось пригласить в пресс-центр «Укринформа» всех министров для годового отчёта о работе», – пишет «Украинская правда».

По информации издания, на должности в государственном информагентстве Мацука регулярно распространял в редакционных чатах темы, которые «желательно освещать», и указания, как «лучше объяснять» политические, военные и международные события – то есть, журналистским профессиональным сленгом, «темники». УП приводит примеры таких рекомендаций для региональных редакций. Среди «нежелательных спикеров» – как конкретные люди (в частности, мэр Львова Андрей Садовый и депутаты от оппозиционных партий), так и, например, «все представители региона, у которых отсутствует согласование от ОВА», «представители гражданского общества, являющиеся организаторами митингов по распределению бюджетных средств»,, «жители региона, у которых отсутствует водоснабжение», «участники боевых действий, которые не смогли оформить помощь» (как уточняют в документе, «из-за собственных организационных вопросов»).

Многие представители СМИ после выхода этой резонансной стать вспомнили времена президентов Леонида Кучмы и Виктора Януковича. Журналистка «Цензор.НЕТ» Татьяна Николаенко опубликовала для сравнения два фото: на одном – «темник» 2004 года, на втором – список «нежелательных спикеров» для «Укринформа» из статьи.

«Пространных комментариев не буду писать. Всё понятно и без того», – добавила она.

«На одной из первых планёрок Мацука спросил, зачем мы опубликовали, по его мнению, «пиарный» блог тогдашнего командующего Объединёнными силами генерала Сергея Наева. Он долго возмущался. А потом приказал согласовывать с ним все блоги, статьи, интервью», – цитирует УП одного из участников планёрки. Это произошло через неделю после того, как стало известно, что в Министерстве обороны рассматривают возможность увольнения трёх командующих ВСУ, среди которых был и Наев.

Впоследствии, по информации УП, видеоотделу «Укринформа» пытались запретить публиковать в YouTube видео со страницы Наева, объясняя это тем, что «некоторые военные готовятся к выборам, поэтому не нужно их пиарить». Но в отделе сейчас говорят, что «конечно, проигнорировали такое указание». Также новые руководители просили не распространять в соцсетях агентства контент бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но SMM-отдел, как пишет УП, не выполнял такие «просьбы».

Люди из медийной команды ОП отрицали изданию свою причастность к появлению «темников».

Несмотря на то, что, как утверждает «Украинская правда», коллектив «Укринформа» отказался работать по «темникам», а Мацука, узнав, что они разошлись по всему агентству, а не только среди региональных корреспондентов, «испугался» и их отменил – весной 2024 года «Укринформ» впервые за многие годы не попал в «белый список» СМИ Института массовой информации (ИMИ). «Эксперты ИМИ рекомендуют «Укринформу» обратить больше внимания на соблюдение стандарта баланса и пересмотреть количество «паркетных» новостей в ленте», – говорилось в отчёте. Как пояснила «Украинской правде» директор ИМИ Оксана Романюк, институт заметил появление новостей с перекосом баланса в сторону Офиса Президента.

К концу прошлого года напряжение между менеджментом и коллективом достигло своего пика, пишет «Украинская правда». По данным, которые агентство предоставило в ответ на запрос УП, с момента назначения Мацуки из «Укринформа» ушло 45 человек (30 из них – за последние три месяца), в том числе руководители творческих подразделений, журналисты, видеооператоры, фотокорреспонденты, маркетологи, работавшие в агентстве годами. Среди них и заместитель гендиректора – куратор почти всех творческих редакций Марина Сингаевская.

По оценке УП, в начале 2024-го отношения между властью и журналистами в Украине в целом «ощутимо обострились». Издание приводит примеры двух резонансных ситуаций – слежку за командой издания Bihus.info и запугивание журналиста Юрия Николова — того самого журналиста, который обнародовал информацию о том, что Минобороны закупало яйца по 17 гривен за штуку.

В конце января послы стран G7 встретились с украинскими журналистами и редакторами, чтобы разобраться, что происходит. The Kyiv Independent писало тогда, что украинское медиасообщество пожаловалось на систематическое давление после серии кампаний дискредитации независимых журналистов, которые часто поддерживались анонимными провластными Telegram-каналами. «Это был один из самых открытых разговоров о состоянии свободы СМИ в Украине за последнее время», – сказала редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко.

В материалах об этой встрече издания не упоминали, что на ней поднимались проблемы «Укринформа». Но УП пишет, что Сингаевская тогда, «не сдерживая слёз, рассказывала о давлении и попытках цензурировать работу «Укринформа» со стороны нового руководства». Также она показала послам и коллегам «рекомендации», которые Мацука посылал региональной редакции.

«Все ох…ели: и послы, и мы тоже. Всё сказанное после Марины Сингаевской было тусклым», – сказал УП на условиях анонимности один из участников встречи.

О содержании встречи медийщиков с послами G7 сразу стало известно Офису Президента. По данным источников УП в окружении президента, на Банковой сразу же начали обсуждать возможные сценарии выхода сухими из воды – «чтобы никто не догадался о факапах». В течение нескольких месяцев в ОП и МКИП обсуждали возможность пригласить на работу в агентство эксперта, который должен наблюдать за соблюдением стандартов. Впоследствии появился вариант создать независимый наблюдательный совет. Но решение так никто и не принял. Поэтому и решили уволить Мацуку.

Его «ушли» 24 мая, и в тот же день стало известно, что руководителем «Укринформа» назначен военный журналист, экс-спикер восточной группировки войск ВСУ, полковник Сергей Череватый. Собеседники УП среди военных, которые непосредственно пересекались с Череватым в работе, характеризуют его как человека с менеджерскими способностями, который разбирается в «контролируемых коммуникациях» и пресс-релизах, но не в работе гражданских СМИ.

«Проблема была в том, что в нынешних обстоятельствах желающих возглавить «Укринформ» мало. Не говоря уже о наличии квалифицированных кадров для управления такой большой медийной структурой. Поэтому для Офиса президента кандидатура полковника Сергея Череватого – лучшая из всех существующих. Он – военный, привыкший выполнять приказы и не обсуждать их», – считают авторы материала.

Представление Сергея Череватого коллективу Укринформа

После объявления об увольнении Мацука отказался от комментариев и написал сообщение, что «поступил по совести» и «больше не представляет «Укринформ».

Череватый в комментарии УП сказал, что получил от Минкульта предложение возглавить агентство за несколько дней до назначения и сейчас должен изучить положение дел. «Понимаю, что вопросы есть. Изучу их подробно, а потом буду принимать решение. Пока что всё остаётся как есть», – ответил он на вопрос, останутся ли на своих должностях заместители из команды Мацуки.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк отметила, что уважает украинских военных, но видит прямой конфликт интересов в назначении военного, полковника Сергея Череватого, на должность руководителя «Укринформа».

«От военных не ожидается журналистика, а их задачи и обязанности могут значительно отличаться от медийных стандартов. Например, медиа могут критиковать военное руководство, а военные должны соблюдать иерархическую структуру и выполнять приказы», – отметила директор ИМИ.

Шеф-редактор издания «Бабель» Катерина Коберник отмечает, что материал «Украинской правды» вызывает вопросы не только к власти, но и к журналистам «Укринформа» и журналистскому сообществу Украины в целом.

«1. Почему после того разговора с послами G7 в январе тему о цензуре в агентстве никто не поднял? 2. В тексте говорится, что темники в регионы Мацука начал присылать в декабре. Редакция сопротивлялась и не реагировала. И сразу же Оксана Романюк говорит, что уже в ноябре 2023-го количество упоминаний Ермака начало расти и стремительно росло до февраля 2024-го. То есть редакция выполняла указания Мацуки, и касались они именно пиара Ермака? Кто это делал? 3. До прихода Мацуки вопросов к работе «Укринформа» не было?» – спросила Коберник.

Кроме того, она подчеркнула, что автор текста не должен быть стороной конфликта – а одним из авторов материала УП является Ангелина Страшкулич, которая до марта 2024 года работала в «Укринформе» и, как отмечают в статье, «была свидетелем части описанных событий».

Эти вопросы возникают не только у нее. В частности, об этом пишет член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, медиаэксперт Алексей Паныч.

«Самое неприятное в ситуации вокруг «Укринформа» не в том, что там делал Мацука по благословению ОПУ. Самое обидное – что обо всём этом было известно по меньшей мере с января, причём известно широкому кругу людей, включая послов G7, а забегали и заговорили все об этом публично даже не после снятия Мацуки, а только после статьи в «Украинской правде». Где вы все раньше были, такие порядочные, с вашим справедливым возмущением ситуацией в «Укринформе»? Его же крушили на ваших глазах, и вы об этом знали. Но когда мы начинаем различать «порядочность ко времени» и «порядочность не ко времени» – вам не кажется, что это уже не совсем о порядочности?» – спросил он.

Частично ответы на эти вопросы уже дали. В частности, тот же Юрий Николов утверждает, что, по формулировке Паныча, «главным тормозом выхода ситуации в публичную плоскость» были сами работники «Укринформа».

«Я был на той встрече журналистов с послами G7. И видел и эмоции Марины Сингаевской, и тот «темник», и ох…ение в глазах послов, и всех присутствующих. И поверьте, это далеко не всё, что украинские журналисты уже получили от силовиков и ОП за последнее время. Я не могу этого рассказывать, потому что потерпевшие решили сами не говорить об этом. Они считают, что это может навредить Украине и непосредственным фигурантам (тупо может стать ещё хуже). Я понимаю, но не разделяю их позицию. Искренне верю в то, что систему нужно лечить, если она болеет», – написал Николов.

Он подчеркнул, что не осуждает коллег, потому что понимает, что «при лечении системы конкретные люди могут потерять собственную жизнь».

Журналист Лигачёва в блоге на «Детекторе медиа» подтвердила, что давно знала о ситуации в «Укринформе», и видела эти «темники» ещё в ноябре – декабре 2023 года.

«На наше предложение всё обнародовать мы услышали от сотрудников «Укринформа», что этим мы можем навредить Украине в получении западной помощи (напомню, мы тогда ждали помощи от ЕС и США). И нас очень просили подождать. И просили не делать процесс публичным, даже когда пошли увольнения из «Укринформа». В то же время именно мы ради защиты свободы слова в нашем государстве немедленно информировали обо всех событиях в «Укринформе» западные посольства и доноров, которые сегодня поддерживают бюджет Украины и могут влиять на ситуацию», – утверждает Лигачёва.

По её словам, не публиковать пока эту информацию и действовать «конфиденциальными методами», посоветовал ей «посол одного из государств в кулуарах встречи с G7».

Лигачёва подчеркнула, что публикация в УП – ещё не конец истории, потому что смена руководителя в «Укринформе» ничего не решит, если агентство не получит «нормальные, цивилизованные гарантии независимости своей редакционной политики».

Главный редактор УП Севгиль Мусаева написала в Facebook, что текст о цензуре и «темниках» в «Укринформе» «Украинская правда» готовила несколько месяцев; чтобы его написать, авторы побеседовали с несколькими десятками человек.

«Во-первых, об этой неприятной ситуации в агентстве я узнала несколько месяцев назад. И мы сразу думали, как рассказать эту историю. Текст был в работе задолго до увольнения Алексея Мацуки. Но даже у меня во время редактирования иногда в буквальном смысле двигались волосы на голове. Я не думала, что ситуация настолько катастрофическая», – написала Мусаева.

«После двух революций, во время большой войны за независимость и возможность быть европейской страной. Для тех, кому это неочевидно: это очень большой откат назад, который мы прямо сейчас должны остановить всеми возможными путями, чтобы в будущем с этим не столкнулась ни одна редакция в Украине. И именно об этом должна вестись профессиональная да и любая другая дискуссия. Цензура в Украине – это ужасно. Точка», – резюмировала Мусаева.

«Бывают журналистские материалы, определяющие будущее страны. Потому что их влияние настолько точечно и мощно, а последствия настолько длительны, что заставляют страну и государство меняться… Считаю, что одним из таких материалов является текст «Все свои. Как Офис президента берёт под контроль «Укринформ», опубликованный на УП», – написал главный редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

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