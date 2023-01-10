Красиво жить не запретишь: как отдыхает пресс-офицер Госпогранслужбы

Пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская выложила в соцсети свои фото с отдыха в Париже.

Это вызвало громкий скандал среди украинцев, которые указали на неуместность кичливости люксовой жизнью военнослужащей в то время, когда её побратимы погибают на фронте.

Молодая пресс-офицер Иванна Плантовская опубликовала фото и видео возле Эйфелевой башни в дорогой шубе и вызывающем наряде.

Пользователи соцсетей обнаружили, что военнослужащая вообще любит демонстрировать свой роскошный отдых, а в Одессе у неё есть новенький «Мерседес» с именными номерами.

В соцсетях украинцы осудили действия девушки, так как сочли недопустимым такое поведение военнослужащей во время кровопролитной войны.

Сообщается, что Иванна Плантовская закрыла все свои соцсети от посторонних после скандала.

Государственная пограничная служба отреагировала на скандальную информацию и заявила, что примет решение, которое будет касаться дальнейшего прохождения службы и исполнения обязанностей по должности упомянутой военнослужащей.

Как сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, «в Госпогранслужбе сразу отреагировали на это. В частности, будут приняты решения, которые будут касаться дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности. Решения будут в рамках норм законодательства», — сообщил пресс-секретарь.

Он выразил сожаление, что во время войны, когда большинство украинцев с оружием в руках обороняют страну и погибают за неё, в рядах Госпогранслужбы есть те, кто больше внимания уделяет личной жизни и кичится ею. Демченко отметил, что такая ситуация противоречит моральным нормам и неприемлема во время войны.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2922 года народный депутат и председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк попала в скандал с украинским военнослужащим Олегом Симорозом.

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