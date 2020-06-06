Жительница Одесчины сделала неудачную попытку провести человека через границу

Пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с полицейскими и сотрудниками Раздельнянской местной прокуратуры задержали возле границы с Молдовой двух граждан Украины — женщину и мужчину.

Об этом происшествии сообщает Госпогранслужба.

Совместная межведомственная группа при реализации оперативной информации, полученной представителями пограничного оперативно-розыскного подразделения, остановила «парочку» неподалёку центрального участка украинского-молдовской границы в районе с. Розаливка в Раздельнянском районе Одесской области.

Правоохранители установили, что женщина 1992 года рождения за денежное вознаграждение согласилась незаконно перевести 26-летнего мужчину вне пунктов пропуска на территорию Молдовы.

Меры по задержанию проводились в рамках уголовного производства, внесённого в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332 УК Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Отмечается, что следственные действия продолжаются.

Как сообщала Одесса News. в апреле 2020 года в Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в незаконной переправке граждан через государственную границу, получавшего за свои услуги 500 долларов США.

Фото: Госпогранслужба