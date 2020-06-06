Демократы выдвинули Джо Байдена кандидатом в президенты США

Бывший вице-президент США Джо Байден официально стал кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих президентских выборах.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на AP.

Как отмечается, Байдена предварительно поддержали 1 995 делегатов из 1 991 необходимого.

«Для меня было — честью бороться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия, и я с гордостью могу сказать, что мы идём на эти выборы объединённой партией», — отметил Байден.

Кстати. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Соперником Байдена будет действующий президент, республиканец Дональд Трамп.