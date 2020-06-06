За весь период карантина в Одессе заболели 257 человек от COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 6 июня в Одессе лабораторно подтверждены 257 случаев COVID-19.

За последние сутки в Одессе зарегистрированы 11 новых случаев заболевания.

По данным на утро 6 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 32 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 31 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 27 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у девочки в возрасте двух лет, которая госпитализирована в городскую инфекционную больницу. Продолжают получать лечение в инфекционной больнице девочка в возрасте 16 лет и мальчик 9 лет. Ещё 11 детей с положительным тестом на COVID-19 находятся в удовлетворительном состоянии дома на амбулаторном лечении.

Отмечается, что за сутки выздоровели ещё 14 жителей Одессы, у которых получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР. В числе выздоровевших — семь женщин в возрасте от 36 до 94 лет, двое мужчин возрастом 64 года и 18 лет, а также пять медиков: три сотрудника городских медучреждений Одессы, один врач областного медучреждения и преподаватель Одесского национального медуниверситета.



К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 113 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 135 одесситов.

Как сообщала Одесса News, на утро 6 июня в Одесской области насчитывается 986 больных COVID-19 (+11 за сутки), из которых 368 выздоровели (+14).