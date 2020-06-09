В Одессе за сутки выявили 3 случая коронавируса, всего — 262

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 9 июня в Одессе лабораторно подтверждены 262 случая COVID-19.

За последние сутки в регионе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания, из них три — у одесситов, пять — у жителей районов области.

По данным на утро 9 июня, на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице находится 31 пациент с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 30 — жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 17 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии без необходимости проведения искусственной вентиляции лёгких. Пациентов на ИВЛ в настоящее время в больнице нет.

Также 26 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один — в удовлетворительном состоянии.

Трое детей с положительным результатом ПЦР на COVID-19 находятся в городской инфекционной больнице, ещё 11 детей пребывают дома на амбулаторном лечении.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 пребывают под медицинским наблюдением, в том числе находящиеся на самоизоляции дома. За последние сутки получены отрицательные результаты двух контрольных ПЦР ещё у 23-х одесситов, что является наибольшим количеством выздоровевших от COVID-19 за сутки с начала заболеваемости. В числе выздоровевших — 13 медиков, а также шесть женщин в возрасте от 23 до 76 лет и четверо мужчин возрастом от 41 до 63 лет.

Таким образом, к настоящему времени в Одессе зарегистрированы 139 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 114 одесситов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 9 июня, всего в Украине подтверждено 27 856 случаев COVID-19, из них 12 412 выздоровели, 810 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено новых 394 случая заболевших.