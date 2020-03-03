В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса

В Украине лабораторно подтверждён первый случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Об этом 3 марта на брифинге в Киеве заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

Первый случай коронавируса зарегистрирован в Черновцах, сказал Ляшко.



Как сообщала Одесса News, количество людей, заражённых коронавирусом в мире, по состоянию на сегодняшний день составляет 90 936 человек. От болезни уже умерли 3117 человек. По количеству случаев заражения лидирует Китай — 80 151. 4 812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2 036 — в Италии, 1 501 — в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран — 66 человек, Италия — 52 и Южная Корея — 28 человек.