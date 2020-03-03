Скандал в одесском приюте: двум воспитателям объявили подозрение в непрофессионализме

В Одессе двух воспитателей областного Центра социально-психологической реабилитации детей (бывший приют “Свитанок”) подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«2 марта прокуроры Одесской местной прокуратуры №2 сообщили о подозрении двум воспитателям специализированного учреждения в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве по признакам ч.1 ст.137 УК (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) осуществляют следователи Малиновского отдела полиции Одессы.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По версии прокуратуры, в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, прибывших по вызову воспитателя, избил двух несовершеннолетних воспитанников. Правоохранители выяснили, что воспитатели заведения в это время оставили несовершеннолетних без присмотра, фактически не приняв предусмотренных мер для их охраны от физического и психологического насилия.

Как сообщала Одесса News, по результатам проверки деятельности Одесского центра социально-психологической реабилитации детей председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый распорядился 22 ноября 2019 года начать дисциплинарное производство в отношении начальника Службы по делам детей Владимира Самборского. Также была отстранена от исполнения обязанностей руководитель отдела социально-правовой защиты детей Светлана Кузнецова.

Правоохранители расследовали выявленные в бывшем приюте «Свитанок» правонарушения по признакам ч.1 ст. 127 (истязания), ч.1 ст.137 (ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч.3 ст. 152 (изнасилование), ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса.

Бывший сержант Патрульной службы НПУ Одесской области Зоя Мельник сообщала о том, что подростков в Центре унижали, били, пытали. По её утверждению, в издевательствах принимал участие представитель частного агентства “Центр”, который после проверки фактов насилия в «Свитанке» уволен с работы.

7 февраля Малиновский райсуд Одессы вынес приговор охраннику одесского частного агентства «Центр» Николаю Дмитруку, которого местная прокуратура обвинила в пытках подростков в детском реабилитационном центре. Подсудимому, который признал свою вину и заключил соглашение с прокурором, было избрано наказание в виде лишения свободы на три года с двухлетним испытательным сроком.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта его воспитанники — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик — вступили в половой контакт, о чём сразу стало известно воспитателю, которая вызвала охранников. Один из них решил наказать детей за то, что они сделали, и под угрозой электрошокера заставил несовершеннолетних жевать использованное во время полового акта средство контрацепции. Затем охранник велел детям зайти в душевую комнату и начал их бить ремнём, а в это время другой охранник обливал провинившихся холодной водой из душа. Затем охранник приказал воспитанникам приюта взять книги и выполнять физическое упражнение «планка», несмотря на то, что дети упрашивали мужчину остановить унижения.